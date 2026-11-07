«Дана, соглашайся»: Трамп предложил главе UFC стать пресс-секретарем Белого дома

Фото: www.globallookpress.com/Krista Kennell/ZUMAPRESS.com

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Свое предложение политик подкрепил неожиданными аргументами.

Президент США Дональд Трамп предложил главе UFC Дане Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома и призвал его взять в команду российских бойцов.

Об этом лидер США сообщил в своей социальной сети Truth Social. По словам Трампа, Уайт — «яростный боец и воин», которому предложена должность пресс-секретаря Соединенных Штатов.

«Дана, пожалуйста, соглашайся!» — написал президент. Он уверен, что глава UFC станет таким пресс-секретарем, «каких еще не было».

Кроме того, глава Белого дома призвал Уайта сделать своими помощниками российских бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, а также Джастина Гейджи, Дэниела Кормье, Аманду Нуньес и Кейлу Харрис.

«Эти люди нужны нам, чтобы защитить нас от безумных левых», — пояснил Трамп.

Дана Уайт-младший, появившийся на свет 28 июля 1969 года, сделал имя в мире смешанных единоборств: он стоит у руля UFC — глобального промоушена, который фактически превратил ММА в массовый спорт. Параллельно предприниматель развивает Power Slap — организацию, где спортсмены соревнуются в силе пощечин.

Стоит отметить, что за два срока Трамп успел сменить шесть пресс-секретарей. Первым был Шон Спайсер, продержавшийся около полугода. Его сменила Сара Хакаби Сандерс — самый политически долговечный спикер Трампа, ушедшая в 2019-м. Дальше была Стефани Гришэм, за девять месяцев работы не проведшая ни одного формального брифинга. Кейли Макэнани работала в разгар пандемии с неизменной папкой в руках. Кэролайн Ливитт, вернувшаяся с Трампом в 2025-м, стала самой молодой пресс-секретарем в истории США — в 27 лет — и ушла в августе 2026-го.

Совсем недавно вакансию занимала Кэти Захария, продержавшаяся на посту всего пять дней, после чего Белый дом в шутку предложил должность рэперше Ники Минаж.

Тем временем сам Дана Уайт, похоже, не против такого повышения.

«Вперед к новой главе», — написал он, опубликовав в соцсетях фото себя за трибуной пресс-секретаря в Белом доме.

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