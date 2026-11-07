Масштабный рейд: на Китай-городе задержали почти 300 несовершеннолетних

Почти 300 подростков привезли в отдел полиции после рейда на Китай-городе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Родители несовершеннолетних не могут получить объяснений случившегося.

В центре Москвы прошел масштабный рейд с массовыми задержаниями несовершеннолетних — почти 300 детей привезли в несколько отделений полиции.

О случившемся 5-tv.ru рассказала Екатерина, мама одной из задержанных девушек, которая попала в Бутырский районный отдел полиции. По ее словам, дочь позвонила и сообщила, что ее задержали. При этом причину не уточнила. Несовершеннолетних оказалось много, поэтому часть из них, как утверждает женщина, некоторое время находилась на улице рядом со зданием.

Несовершеннолетних оказалось много, поэтому часть из них, как утверждает Екатерина, некоторое время находилась на улице рядом со зданием отдела. К нему приехали около 80 родителей, которых дети успели предупредить по телефону. По словам очевидцев, взрослых пропускают внутрь по одному.

Похожую ситуацию описала 5-tv.ru Яна, чей ребенок оказался в Басманном отделе полиции. По ее словам, подросток также позвонил сам и сообщил, что его привезли в отдел, однако основания задержания ему не назвали.

«Документы тоже не спрашивали, информацию вообще никакую по поводу задержания не говорили», — рассказала женщина.

По словам Яны, родители ждали детей на улице и первоначально попасть внутрь здания не могли.

Еще одна мать, Юлия, рассказала, что ее сын вечером отправился гулять в центре Москвы. Примерно в 19:00, по ее словам, туда приехали сотрудники полиции и начали задерживать подростков.

Со слов женщины, сын увидел, как сотрудники уводят других несовершеннолетних, после чего подошли и к нему. Подросток рассказал матери, что его прижали к стене, заставили расставить ноги и ударили под ребро. Юлия также утверждает, что в автомобиле для перевозки задержанных одновременно находились около 30 человек.

Ситуацию официально прокомментировали в столичном главке МВД. В ведомстве пояснили, что проводятся профилактические мероприятия, направленные на обеспечение общественного порядка и пресечение административных правонарушений, в том числе связанных с распитием алкоголя в общественных местах.

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