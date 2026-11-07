«Там был человек в машине»: очевидица раскрыла подробности стрельбы в Кракове

Туристка из Израиля поделилась, как пережила стрельбу в центре Кракова

Фото, видео: Reuters/Jakub Porzycki; 5-tv.ru

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Женщина не могла добраться до отеля из-за отсутствия такси.

Израильская туристка Таня, оказавшаяся в центре событий во время стрельбы в польском Кракове, рассказала 5-tv.ru, как вместе с другими людьми была вынуждена укрыться в ближайшем ресторане.

По словам очевидицы, трагедия разыгралась, когда она находилась на улице.

«Там был человек в машине, который открыл стрельбу. Мы быстро направились в этот ресторан и остались там. Я не знаю, как добраться до отеля, нет ни такси, ничего», — поделилась Таня.

Девушка пережидала нападение в вестибюле заведения, надеясь на скорое затишье, однако обстановка оставалась тревожной.

«Тишина пока не наступила — все еще слышится звук вертолета. Теперь все закрывают, людей просят выйти», — добавила она.

По предварительным данным, трагедия разыгралась в районе улицы Славковской. Неизвестные открыли огонь по прохожим из проезжающего автомобиля. Очевидцы рассказывали, что люди в ужасе забегали в кафе и магазины, чтобы спрятаться от выстрелов. Изначально сообщалось о пяти погибших и более десяти раненых, однако число жертв продолжает расти: по последним данным, погибли уже шесть человек, еще 15 получили ранения. Среди пострадавших оказались двое полицейских.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее терактом. На место незамедлительно прибыли полицейские, несколько бригад скорой помощи и сотрудники городской охраны, территорию оцепили. Позднее правоохранители задержали одного из стрелявших на улице Кракова — мужчина получил ранения от полицейских и был доставлен в больницу. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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