Токарь в военной форме: СМИ раскрыли личность совершившего теракт в Кракове

Фото: Reuters/Jakub Porzycki

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Обвиняемый является гражданином Польши.

Теракт в Кракове совершил гражданин Польши Михал О. Об этом сообщает издание Wirtualna Polska.

Во время атаки мужчина использовал длинноствольное ружье, а одет он был в военную форму. Поэтому в первые часы после теракта его считали военнослужащим. Как подчеркнули в издании, мужчина работает токарем и не имеет отношения к армии.

Теракт на Главной рыночной площади Кракова унес жизни шести людей. Число пострадавших достигло 15 и продолжает расти.

Обвиняемый является гражданином Польши. Он стрелял из проезжавшей мимо машины.

«Нападавший въехал на черном Subaru на Главную рыночную площадь со стороны улицы Славковской, а затем начал стрелять по прохожим. Он также обстрелял трамвай номер один на площади Всех Святых, повредив окно кабины водителя», — пишут в издании.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии. Проверяются законность владения мужчиной огнестрельным оружием, его возможная служба в армии, наличие психических заболеваний и связи с экстремистскими группировками. Мотивы нападавшего на текущий момент неизвестны. Михаил О. действовал один.

Премьер-министр страны Дональд Туск назвал произошедшее терактом.

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