Загадочный вирус из Нячанга: россияне массово жалуются на симптомы гриппа после отпуска
Российские туристы возвращаются из отпуска в Нячанге с симптомами гриппа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
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Среди жалоб отдыхающих — насморк, сильный кашель и головная боль.
Туристы из России жалуются на симптомы гриппа, вернувшись из вьетнамского Нячанга. Роспотребнадзор уже направил соответствующий запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Информация об этом появилась на сайте ведомства.
«В связи с сообщениями в СМИ о заболевании российских туристов гриппом в городе Нячанг. Ведомство запросило официальную информацию об эпидемиологической ситуации, мерах профилактики и информировании туристов, выезжающих в Республику Вьетнам», — отметили в ведомстве.
Среди жалоб отдыхающих — насморк, сильный кашель, высокая температура и головная боль.
В ведомстве напомнили о важности профилактики: посоветовали мыть руки на регулярной основе, избегать близкого общения с людьми с признаками болезней и, если есть возможность, не посещать многолюдные места.
Как значится в сообщении, ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
«При появлении высокой температуры, ломоты в теле, кашля, насморка или боли в горле следует обратиться за медицинской помощью. Если симптомы возникли во время поездки или после возвращения домой, сообщите врачу о недавнем путешествии», — добавили в ведомстве.
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