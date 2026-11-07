Шесть погибших и 15 раненых: число жертв теракта в Кракове растет

Число погибших при теракте в центре Кракова увеличилось до шести

Фото: Reuters/Jakub Porzycki

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Об этом сообщают местные СМИ.

По новой информации, число раненых в результате теракта на Главной рыночной площади Кракова увеличилось до 15, а убитых до шести. Об этом сообщает местное издание Polityka.

«Шесть человек погибли (четверо женщин и двое мужчин), и по меньшей мере пятнадцать получили ранения, в том числе трое полицейских. К сожалению, число погибших растет», — значится в сообщении польского СМИ.

При этом жизни раненых все еще продолжает угрожать опасность.

«Из числа раненых 12 человек — по данным сортировки — классифицируются как находящиеся в красной зоне, то есть их жизни угрожает опасность», — заявил Кшиштоф Ян Кленчар, воевода Малопольского воеводства.

Мэр Кракова Лукаш Гибала объявили траур до 11 ноября.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее терактом.

Сразу после массового убийства местные эксперты начали искать в деле «российский след». Петр Ништор, журналист из Польши, в эфире телеканала TV Republika предположил, что за трагедией стоят российские спецслужбы.

Затем была установлена личность виновника. Им оказался 25-летний гражданин Польши. Информацию об этом сначала предоставили местные СМИ, а затем подтвердила полиция.

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