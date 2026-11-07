Польский журналист обвинил российские спецслужбы в кровавом теракте в Кракове

Фото: Reuters/Jakub Porzycki

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Правда, доказательств этой версии он не привел.

Польский журналист Петр Ништор в прямом эфире телеканала TV Republika заявил, что не исключает причастности российских спецслужб к массовому убийству в Кракове. По его словам, на данный момент доступно очень мало информации, и он выдвигает лишь предположение.

«Возможно, пока я лишь предполагаю, поэтому важно, чтобы эти слова были услышаны, но, возможно, это один из элементов, за которым российские спецслужбы пытаются посеять хаос в странах Западной Европы», — сказал журналист.

Ништор также обратил внимание на детали, которые, по его мнению, указывают на тщательную подготовку нападавшего. Он отметил, что убийца был в бронежилете и камуфляже. Кроме того, журналист указал на наличие длинноствольного оружия военного образца, что, по его оценке, свидетельствует о спланированном характере атаки.

Трагедия произошла 7 ноября на Главной рыночной площади в центре Кракова. По данным полиции, неизвестные открыли огонь из проезжающего автомобиля. В результате погибли пять человек, еще около десятка получили ранения. Нападавший был ранен полицейскими и доставлен в больницу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что произошедшее является терактом.

На место инцидента направился глава МВД Марчин Кервиньский. Министр юстиции Вальдемар Журек добавил, что на месте работают прокуроры и экстренные службы, которые собирают доказательства. Он также заявил, что виновный понесет ответственность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.