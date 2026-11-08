Суд официально разрешил лягушкам квакать по ночам в Австрии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Высшая инстанция поставила точку в.многолетнем споре соседей.

Верховный суд Австрии вынес окончательное решение по необычному делу, которое длилось несколько лет. Житель коммуны Пашинг в Верхней Австрии пытался через суд заставить соседей избавиться от лягушек в искусственном пруду, так как их громкое кваканье мешало ему спать при открытом окне. Об этом пишет издание Heute.

В ходе разбирательства специалисты провели замеры и установили, что ночные «концерты» земноводных действительно увеличивали уровень шума в доме истца на четыре децибела. Районный суд изначально встал на сторону мужчины. Он обязал владельцев пруда «приглушить» лягушек в период с десяти вечера до шести утра, а также оплатить судебные издержки, которые могли достичь 30 тысяч евро.

Однако соседи не сдались. Они попытались решить вопрос экологичными методами и даже запустили в пруд щуку, чтобы та распугала земноводных, но это не помогло. Тогда они подали апелляцию в земельный суд Линца. Вышестоящая инстанция признала, что лягушки поселились в водоеме сами, а их кваканье является естественным природным явлением.

Истец решил оспорить это решение в Верховном суде. Высшая инстанция изучила материалы дела и подтвердила правоту суда Линца. В решении подчеркивается, что лягушки относятся к охраняемым видам и появились в пруду без какого-либо участия человека. Кроме того, создание самого водоема было признано законным использованием земельного участка.

Таким образом, лягушки получили официальное право остаться в пруду и продолжать квакать по ночам. Семье больше не нужно изгонять их или подавлять естественные звуки.

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