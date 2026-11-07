Пять человек погибли в результате стрельбы в центре Кракова

Фото: www.globallookpress.com/Neil Milton

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Нападавшего ранили при задержании.

Пять человек погибли, еще несколько десятков получили ранения в результате стрельбы на Главной рыночной площади в центре Кракова. Об этом сообщили в Малопольской полиции.

Как сообщил изданию Wirtualna Polska пресс-секретарь командующего Государственной пожарной службой Малопольского воеводства Хуберт Цеплый, неизвестные открыли огонь из проезжающего автомобиля неподалеку от Главной рыночной площади.

«Нападавший был ранен полицейскими. Сейчас его доставляют в больницу», — говорится в сообщении полиции в социальных сетях.

Ситуацию также прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, министр внутренних дел информирует его о происходящем в Кракове.

«Министр внутренних дел держит меня в курсе ситуации в Кракове после трагической стрельбы. Полиция выясняет подоплеку и все обстоятельства этого нападения», — написал он на своей странице в социальной сети.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Обстоятельства стрельбы уточняются.

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