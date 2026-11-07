Захарова: европейцам нечего делать за столом переговоров по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Официальный представитель МИД РФ высказалась о предстоящих учениях и консультациях в Абу-Даби. Москва предупредила об угрозах.

Европейским странам нет места за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 7 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ведомство.

Дипломат обратила внимание, что военные учения «Коалиция 26.2» стартуют накануне возобновления консультаций в Абу-Даби в формате Россия — США — Украина. По ее словам, это в очередной раз подтверждает, что европейцам там делать нечего.

Захарова подчеркнула, что западные страны продолжают игнорировать законные озабоченности России в сфере безопасности. По мнению представителя МИД, Лондон и Париж с помощью размещения на Украине многонациональных сил рассчитывают сохранить плацдарм для противостояния с Москвой.

В ведомстве отметили, что развертывание иностранных вооруженных контингентов на украинской территории категорически неприемлемо. В МИД считают, что появление таких сил будет означать военную интервенцию и создаст дополнительные угрозы безопасности России. Там также добавили, что это усилит вовлеченность европейских стран — членов НАТО в конфликт.

Мария Захарова также предупредила: Вооруженные силы РФ будут рассматривать любые иностранные войсковые подразделения на Украине как законные цели. Ответственность за возможную эскалацию ляжет на тех, кто инициирует новые военные действия. При этом дипломат заверила, что планы по нанесению Москве стратегического поражения не будут реализованы, а все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 6 ноября отмечал, что российской стороне не поступали предложения Европы касательно соглашения по Украине и гарантиям безопасности. При этом он пояснял, что переговоры о взаимном обеспечении безопасности Москвы и Киева неизбежно затронут будущую европейскую систему безопасности.

Кроме того, на фоне этих заявлений премьер-министр Италии Джорджа Мелони 5 ноября указала на то, что подход Евросоюза к переговорам является неправильным и нескоординированным. По ее мнению, действия ЕС создают впечатление «полной неразберихи». Однако Москва неоднократно подчеркивала, что именно европейские страны не готовы считаться с российскими интересами, что и делает их участие в мирном процессе бессмысленным.

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