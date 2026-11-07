Стала известна дата отпевания Лидии Федосеевой-Шукшиной

Фото: ИТАР-ТАСС/ Константин Веремейчик/ИТАР-ТАСС/ТАСС

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Церемония прощания с народной артисткой РСФСР пройдет в столице.

Отпевание народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной состоится 11 ноября в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Церемония начнется в 11:00. После отпевания актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

О смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной стало известно 7 ноября. Об этом сообщила ее дочь — заслуженная артистка России Мария Шукшина. Причина кончины — сердечная недостаточность.

Незадолго до этого Федосееву-Шукшину экстренно доставили в больницу из-за проблем с сердцем и затрудненного дыхания. Состояние артистки медики оценивали как средней тяжести. Также сообщалось, что ей стало трудно самостоятельно передвигаться.

Несмотря на тяжелое состояние, Федосеева-Шукшина до последнего боролась за жизнь. Об этом ее дочь Ольга Шукшина рассказала в беседе с 5-tv.ru. По словам родственницы, врачи предупреждали семью, что возраст и истощение ресурсов организма осложняют борьбу за здоровье артистки.

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