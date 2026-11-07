«Рядом с папой очень хорошая женщина»: Алибасов-младший о первой встрече с Федосеевой-Шукшиной

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Ребенок впервые видел рядом со своим отцом другую женщину, а не мать, но актриса смогла произвести на мальчика хорошее впечатление.

Незадолго до смерти народной артистки РФ Лидии Федосеевой-Шукшиной заслуженный артист России Бари Алибасов назвал ее, свою бывшую супругу, единственным настоящим другом за пределами музыкальной группы «На-На», основателем и руководителем которой он был. Об этом рассказал 5-tv.ru сын знаменитости, Бари Алибасов-младший.

По словам Алибасова-младшего, разговор состоялся во время семейной беседы о настоящей дружбе.

«В понедельник, пять дней назад мы сидели на кухне, болтали о том, что такое настоящая дружба. И он мне сказал, что у него в жизни был только один настоящий друг за пределами группы — это Лидия Николаевна», — отметил наследник звезды.

Алибасов-младший вспомнил первую встречу с Федосеевой-Шукшиной.

«Я ее сам первый раз увидел в девяносто четвертом году, когда в девять лет приехал к отцу, каждый час помню эту встречу в ресторане „Золотой дракон“. Папа тогда привез сюда меня и маму. Я помню эти свои эмоции», — отметил он.

Несмотря на то, что ребенок впервые видел рядом со своим отцом другую женщину, а не мать, Федосеева-Шукшина смогла произвести на мальчика хорошее впечатление.

«С одной стороны, у меня поначалу была неприязнь и к Садальскому, и к Лидии Николаевне, к Садальскому, потому что он напился и вел себя отвратительно. А Лидия Николаевна — это вот, ну, представляете, маленького ребенка, который впервые видит рядом со своим отцом другую женщину. Я знал, что папа с мамой не вместе. Но не знал, что рядом с папой может быть кто-то другой. И это была Лидия Николаевна. И я вот помню, что мы три часа провели в этом ресторане, и после этого я ушел с пониманием, что рядом с папой очень хорошая женщина, и я папу уже уважал еще больше», — вспомнил он.

Напомним, что брак Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова продлился немногим меньше трех лет — с ноября 2018-го по сентябрь 2021-го. Для актрисы этот союз стал пятым по счету. Однако неофициальные отношения пары начались еще в 1995–1998 годах.

Сын Бари Алибасова — Бари Бариевич Алибасов — родился 20 сентября 1985 года. Его мать — Елена Уронич. С Алибасовым Елена познакомилась, когда была фанаткой «Интеграла» — коллектива, находившегося под его продюсерством.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась, не дожив до 89 лет. О ее смерти сообщила дочь, заслуженная артистка России Мария Шукшина, причиной стала сердечная недостаточность. Незадолго до трагичной новости актрису госпитализировали в связи с нарушениями в работе сердца и затрудненным дыханием.

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