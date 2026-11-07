«Лишний вес старит не только тело»: ученые нашли связь ожирения с памятью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Исследование показало, что высокий индекс массы тела ускоряет снижение когнитивных функций. Специалисты выяснили, как можно затормозить этот процесс.

Ученые Университета Джорджии пришли к выводу, что лишний вес может способствовать ускоренному снижению когнитивных способностей. Результаты масштабного исследования были опубликованы в Journal of Neurology. Об этом сообщает Medical Xpress.

По словам специалистов, когнитивное снижение — это естественный процесс. С возрастом людям становится сложнее запоминать информацию и ясно мыслить, как в молодости. У здоровых взрослых эти изменения происходят постепенно и почти незаметно. Однако новое исследование показало, что при высоком индексе массы тела (ИМТ) память и исполнительные функции угасают гораздо быстрее.

Под исполнительными функциями подразумеваются такие важные процессы, как управление эмоциями, способность организовывать и планировать задачи, а также концентрация внимания. Нарушение этих функций напрямую влияет на качество жизни, способность к обучению и социальной адаптации.

Как проходило исследование

В ходе работы ученые опирались на данные национального исследования, в рамках которого более 24 лет наблюдали за 8200 человек старше 50 лет. Это один из самых длительных и масштабных проектов в этой области, который позволил отследить изменения в состоянии здоровья участников на протяжении десятилетий.

Анализ показал, что каждая дополнительная единица ИМТ приводила к более быстрому ухудшению работы мозга. При этом самая сильная корреляция между весом и снижением когнитивных функций была зафиксирована на восьмом году наблюдений. Наиболее выраженный эффект наблюдался у взрослых старше 65 лет, что делает пожилых людей особенно уязвимыми перед лицом этой проблемы.

Хорошие новости: вес можно контролировать

Однако есть и хорошие новости. Ведущий автор исследования, профессор Университета Джорджии Суханг Сонг заявил, что если люди будут следить за своим весом, они смогут значительно снизить темпы ухудшения памяти всего за два года.

«Мы обнаружили, что если люди контролировали свой вес, они могли значительно снизить скорость снижения когнитивных функций всего за два года. Это делает ИМТ одним из наиболее легко модифицируемых факторов риска, когда речь идет о здоровом старении», — отметил специалист.

Это открытие имеет огромное значение для профилактики возрастных изменений. В отличие от генетических факторов, на вес можно повлиять с помощью диеты, физической активности и изменения образа жизни. По словам исследователей, даже небольшое снижение веса может дать ощутимый эффект для здоровья мозга.

Почему лишний вес вредит мозгу

Ученые до конца не выяснили, почему именно высокий ИМТ негативно влияет на мозг. Однако существует несколько основных теорий. Среди них — развитие хронических воспалительных процессов, снижение кровотока и инсулинорезистентность. Все это может приводить к когнитивным нарушениям, а также способствовать развитию болезни Альцгеймера и других видов деменции.

Согласно одной из гипотез, жировая ткань выделяет вещества, которые вызывают воспаление в организме, включая мозг. Хроническое воспаление, в свою очередь, повреждает нейронные связи и ускоряет процессы старения. Кроме того, избыточный вес часто сопровождается нарушениями обмена веществ и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые также негативно сказываются на работе мозга.

Статистика, которая пугает

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, два из пяти американцев считаются страдающими ожирением только на основании их ИМТ. Это около 40% взрослого населения страны. При этом некоторые исследователи выступают за расширение определения ожирения, чтобы учитывать и другие факторы, например, объем талии и сопутствующие заболевания. При таком подходе доля людей с ожирением в США возрастает до 75%.

На сегодняшний день в Америке более семи миллионов человек живут с деменцией. Ученые прогнозируют, что к 2050 году это число удвоится. Это тревожная тенденция, которая требует внимания со стороны медицины и общества в целом.

Что это значит для нас

Это исследование еще раз подтверждает, что забота о физическом здоровье неразрывно связана с сохранением ясности ума. Поддержание нормального веса, сбалансированное питание и регулярная физическая активность — это не просто способ хорошо выглядеть, но и вклад в долгосрочное здоровье мозга.

«От деменции не существует лекарств, поэтому критически важно выявлять и устранять любые модифицируемые факторы риска, которые мы можем найти для ее предотвращения», — подытожил Суханг Сонг.

Ученые планируют продолжить работу, чтобы точнее определить механизмы влияния веса на когнитивные функции и разработать эффективные стратегии профилактики. Возможно, в будущем контроль ИМТ станет одной из ключевых рекомендаций для сохранения памяти и ясности мышления в зрелом возрасте.

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