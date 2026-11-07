В Хакасии мужчина пострадал при хлопке баллончика с дезодорантом

Фото: www.globallookpress.com/Bernd WeiÃŸbrod

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Взрыв газовоздушной смеси повредил стену и окно в квартире. У пострадавшего ожоги рук.

В Абакане произошло ЧП: в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь. Инцидент случился днем 7 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Хакасии.

Как выяснилось, источником хлопка стал обычный аэрозольный баллончик с дезодорантом. В результате пострадал молодой мужчина 2002 года рождения — он получил ожоги рук. Взрывная волна выбила оконный проем и повредила межкомнатную стену на третьем этаже. Возгорания после хлопка не последовало. Сейчас специалисты выясняют все детали произошедшего.

Подобные инциденты с газом и легковоспламеняющимися предметами в жилых домах происходят регулярно. Так, в начале ноября в подмосковном Одинцове взорвался газовый баллон в квартире на 19-м этаже жилого комплекса. Ударная волна разрушила стену со стороны подъезда, а на улицу упали ограждения балкона. Люди тогда не пострадали.

А в октябре в Адыгее произошла настоящая трагедия: в частном доме в поселке Яблоновский взорвался бытовой газ. От взрыва обрушились несущие конструкции здания, погиб 67-летний мужчина, еще одна женщина пострадала. Спасатели и следователи тогда работали на месте несколько часов, разбирая завалы.

Специалисты МЧС регулярно напоминают: баллончики с аэрозолями, газовые баллоны и легковоспламеняющиеся жидкости требуют осторожного обращения. Даже небольшая искра или неправильное хранение могут привести к хлопку и серьезным травмам.

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