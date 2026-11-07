«Незаконные действия»: адвокат объяснил депортацию российских танцовщиц из Анкары

Фото: www.globallookpress.com/Simon Belcher

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Девушек забирали с рабочих мест, несмотря на наличие всех документов.

В столице Турции все сильнее разгорается скандал вокруг задержания российских танцовщиц, работающих в ночных клубах. Адвокат Мустафа Макинист рассказал 5-tv.ru, что в Анкаре готовят к депортации около 150 иностранок. По его словам, девушек забирали с рабочих мест, опираясь лишь на предположение о занятии консумацией.

Несмотря на наличие действующих разрешений на работу от Министерства труда, туристок поместили в центр содержания под стражей. Юристы уже подали иски с требованием отменить ордера на задержание и депортацию. Они настаивают, что действия полиции предвзятые и незаконные. Если задержания не отменят, девушкам предложат вернуться на родину.

Ситуацию прокомментировал адвокат девушек Мустафа Макинист. Он заявил, что задержание российских танцовщиц было незаконно, и никаких доказательств их вины предоставлено не было.

«Мы считаем, что действия полиции за последние один-два месяца являются незаконными, основаны исключительно на предвзятости и, возможно, на создании правовой основы для закрытия этих предприятий и фактического лишения их возможности функционировать», — заявил юрист.

Как объяснил Макинист, защита подала иски в административные суды и уголовный суд первой инстанции. Главная цель — отменить ордеры на административное задержание и депортацию россиянок. Адвокат уверен, что таким образом власти пытаются найти рычаги давления на владельцев клубов.

23 октября в Анкаре прошли масштабные полицейские рейды в трех ночных клубах. В ходе операции были задержаны 34 гражданки России. Турецкие власти заподозрили женщин в нарушении норм морали и общественной безопасности. Об этом сообщало посольство РФ в Турции.

На данный момент задержанные находятся в столичном депортационном центре «Акюрт». У них изъяли мобильные телефоны, однако возможность связаться с родными по стационарной линии сохранили. С россиянками работает турецкий адвокат. В дипмиссии отметили, что сотрудники консульства уже получили доступ к женщинам и выясняют точные причины их задержания, а также условия содержания. По данным источника в правоохранительных органах, после судебного разбирательства иностранок, скорее всего, депортируют из страны.

Официально девушки устраиваются в такие заведения как танцовщицы или артистки шоу-балета. Их главная обязанность — консумация: они садятся за столики к клиентам, поддерживают беседу и пьют с ними напитки. Клуб зарабатывает колоссальные деньги на процентах от проданного дорогого алкоголя.

Однако на практике грань между консумацией и секс-услугами крайне размыта. Администрация часто неофициально принуждает девушек «продолжать общение» с клиентами вне заведения для удержания богатых гостей. Кроме того, у иностранок нередко отбирают паспорта под предлогом оформления документов, чтобы принудить их к работе и удержать на месте. Сама по себе консумация по турецким законам в обычных барах незаконна без специальной лицензии, которой у большинства клубов нет.

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