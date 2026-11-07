«Я злой и бешеный»: Сергей Дружко раскрыл свои негативные стороны

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Всего одна черта в человеке может вывести его из себя.

Актер и телеведущий Сергей Дружко считает себя конфликтным и вспыльчивым человеком. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на съемках комедийного сериала «Роддом».

«Я очень конфликтный, очень злой и бешеный человек. Я очень темпераментный. Я здесь на площадке стараюсь пока скрывать это, но я раскроюсь», — с улыбкой заявил Дружко.

Впрочем, актер объяснил, почему пока сдерживает свой пыл: съемки проходят в декорациях, воссоздающих атмосферу роддома, поэтому он не спешит показывать свой настоящий характер. На вопрос о том, что способно вывести его из себя, артист ответил коротко: «Человеческая тупость».

В сериале «Роддом» Дружко исполняет роль неонатолога-философа Ильи Сергеевича. Его герой — опытный врач, который умеет сохранять спокойствие в сложных ситуациях и давать коллегам и пациентам неожиданные советы.

Премьера проекта запланирована на 2027 год. В центре сюжета — ординатор Катя Лапкина, которая приходит работать в роддом, где главврачом оказывается ее мать Анна Ивановна. Девушке предстоит доказать свою профессиональную состоятельность и найти свое место в новом коллективе.

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