Сборные Белоруссии отстранили от чемпионата мира по хоккею 2027 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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При этом ранее сообщалось, что российские спортсмены, возможно, смогут принять участие в Чемпионате.

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) решила не допускать молодежную и взрослые сборные Белоруссии к участию в чемпионате мира 2027 года. Об этом говорится на официальном сайте организации.

«В соответствии с принципами, утвержденными на полугодовом конгрессе IIHF 2022 года, Совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) принял решение о том, что молодежные (до 20 лет) и взрослые мужские сборные Беларуси не будут участвовать в чемпионате мира среди юниоров IIHF 2027 года и чемпионате мира IIHF 2027 года соответственно», — сказано в сообщении федерации.

Отмечается, что решение IIHF последовало за постановлением Дисциплинарного совета, который частично удовлетворил апелляцию Белорусской хоккейной ассоциации против решений Совета от 27 июля 2026 года. Согласно тому документу, сборные Белоруссии были отстранены от участия в играх.

В своем постановлении Дисциплинарный совет подтвердил, что у него нет законных оснований для немедленного возвращения белорусских спортсменов к ЧМ 2027 года.

При вынесении данного вердикта Дисциплинарный совет принял во внимание и существующие правила организации условий для участия сборных страны в чемпионате. Сюда входит и размещение игроков, и планирование расписаний, и стоимость билетов на перелет.

«Учитывая эти обстоятельства, Совет определил, что белорусские национальные сборные не будут участвовать в этих двух чемпионатах в сезоне 2027 года», — также сказано на сайте IIHF.

Сборные России будут участвовать в ЧМ 2027 года?

Ранее Международная федерация хоккея на льду приняла решение об исключении сборной Украины из состава участников чемпионата мира 2027 года. Ее может заменить сборная России. Об этом сообщил председатель Федерации хоккея Швеции и член совета IIHF Андрес Ларссон, комментарий которого привела газета Aftonbladet.

Игры должны пройти весной 2027 года в Германии.

При этом IIHF по-прежнему не согласна с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно участия РФ в чемпионатах IIHF.

«Мы предпринимаем необходимые шаги, предусмотренные решением CAS, и рассматриваем, какие условия должны быть выполнены для обеспечения проведения наших чемпионатов, защиты финансовой стабильности организации и обеспечения долгосрочного будущего международного хоккея», — говорится в сообщении организации.

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