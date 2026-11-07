Фото: www.globallookpress.com/Florian Gaertner

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Не так давно в Петропавловской Борщаговке сотни возмущенных граждан собрались у здания, в подвале которого, по данным местных СМИ, насильно удерживали десятки людей.

После обнародования информации о тайной пыточной под Киевом у президента Украины Владимира Зеленского случилась настоящая истерика. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В разговоре с корреспондентом агентства он отметил, что недавний бунт в Петропавловской Борщаговке наглядно показал, насколько украинский народ встревожен действиями властей.

По словам Мирошника, реакция правоохранителей на инцидент очень показательна. Командующему нацгвардией и руководству офиса президента потребовалась всего пара часов, чтобы приехать к месту скопления людей, напомнил посол.

По его мнению, это свидетельствует о том, что приказ они получили лично от Зеленского. Когда правда начала всплывать наружу, то у главы киевского режима случилась истерика.

По словам Мирошника, президент Украины очень испугался того, что сведения о тайной пыточной получили огласку. Этот инцидент может подорвать авторитет Незалежной в глазах европейских кураторов. Не исключено, что после этого они сократят поставки вооружения.

«В таких условиях возникнет вопрос: в чьи руки попадает это оружие и насколько безопасно его передавать? Если подавляющее большинство людей мобилизуют насильно, а затем принуждают к боевым действиям с помощью истязаний и пыток, это говорит о многом», — резюмировал Мирошник.

Тема тайных тюрем и незаконного удержания людей вызвала колоссальный резонанс среди украинского населения. Пару дней назад в Петропавловской Борщаговке под Киевом сотни возмущенных граждан собрались у здания, в подвале которого, по данным местных СМИ, насильно удерживали и пытали десятки людей, включая подростка. Люди требовали освободить узников, однако ситуация переросла в силовое противостояние: стражи правопорядка использовали против толпы оружие и газ.

История с тайной пыточной под Киевом

Тема тайных тюрем и незаконного удержания людей вызвала колоссальный резонанс среди украинского населения. В начале этой недели, 2 ноября, в Петропавловской Борщаговке под Киевом сотни возмущенных граждан собрались у здания, в подвале которого, по данным местных СМИ, насильно удерживали и пытали десятки людей, включая подростка. Люди требовали освободить узников, однако ситуация переросла в силовое противостояние: стражи правопорядка использовали против толпы оружие и газ.



Кадры места бунта шокировали весь мир. Больше всего внимания общественности привлекло видео, на которых из пыточной выводят ребенка. Мальчику всего 14, и не нужно слов, чтобы понять, в каком состоянии он находился.



По предварительной версии в так называемом «пункте временной дислокации» удерживали мобилизованных и боевиков, ушедших в самоволку. Над ними измывались, требуя деньги за освобождение. Сейчас людей вывели, многие из них — в тяжелом состоянии.



После разгоревшегося бунта в Петропавловской Борщаговке в украинской столице всю ночь также происходили столкновения горожан с силовиками. Напали даже на чиновников администрации Зеленского, которые приехали на место, чтобы хоть как-то успокоить людей. Что именно происходило за закрытыми дверями дома под Киевом и сколько еще таких в Незалежной, сказать точно невозможно.



О пыточной под Киевом стало известно совершенно случайно. Узнав, что там могут находиться киевские боевики, сбежавшие с линии боевого соприкосновения, матери и жены возможных заключенных приехали в город. Самостоятельно нашли тюрьму. Затем окружили здание и вызвали на место полицию и скорую помощь. Медикам пришлось на коленях умолять «охранников» пустить их внутрь.



Как информация о пыточной под Киевом скажется на Украине

Военный аналитик, бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, комментируя обнаружение места незаконного содержания мужчин в Киевской области, сказал, что украинцы уже привыкли к жестокому обращению с мобилизованными, но они не готовы массово выступать против происходящего.

«Мы видим отдельные акты сопротивления. Но в целом Украина, похоже, приняла, что это та реальность, в которой они живут. <…> У меня есть ощущение, что украинский народ приучен это принимать. Думаю, это утихнет и не станет той соломинкой, которая переломит хребет Зеленскому политически», — заявил эксперт.

Он также предположил, что украинские власти могут намеренно затягивать расследование, дожидаясь нового информационного повода.



Как выяснилось, пыточная принадлежит запрещенной в России украинской террористической группировке «Азов»*. Там официально признали, что направляли в учреждение дезертиров. При этом западные эксперты уже открыто сравнивают это с нацистскими концлагерями.

«Мы видим подспудный протест. Видим отдельные акты сопротивления. Но в целом Украина, похоже, приняла, что это та реальность, в которой они живут», — резюмировал эксперт.

* — запрещенная в России террористическая организация.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.