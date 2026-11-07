«Память о ней всегда будет жить»: Светлана Дружинина о Лидии Федосеевой-Шукшиной

Фото, видео: © РИА Новости/Руслан Кривобок; ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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О смерти народной артистки РСФСР стало известно 7 ноября.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была прекраснейшей актрисой. Таким мнением в беседе с корреспондентом 5-tv.ru поделилась кинорежиссер Светлана Дружинина.

«Ушла из жизни Лидия Шукшина. Очень хороший человек и прекраснейшая актриса. Мне пришлось вместе с ней учиться вместе и трудиться», — сказала Светлана Дружинина.

Дружинина не раз сталкивалась с Федосеевой-Шукшиной на съемочной площадке.

«Могу сказать, что это (Лидия Федосеева-Шукшина. — Прим. Ред.) удивительный, обаятельный, талантливый и очень … человек команды», — сказала Светлана Дружинина.

В беседе с журналистом режиссер призналась, что ей очень не хватает Лидии Федосеевой-Шукшиной. При этом она подчеркнула, что память о выдающейся актрисе будет жить вечно благодаря ее ярким ролям.

«Память о ней всегда будет жить в наших сердцах и в сердцах наших поколений», — резюмировала Светлана Дружинина.

Днем ранее стало известно о том, что на 88-м году жизни умерла Лидия Федосеева-Шукшина. Об этом сообщила ее дочь Мария. Прежде актрису экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Лидии Федосеевой-Шукшиной стало тяжело дышать. Она не могла самостоятельно передвигаться. Ее состояние врачи оценивали как средней тяжести.

Лидию Федосееву-Шукшину похоронят 10 ноября. Церемония состоится в Москве.

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