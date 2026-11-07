«Мама старалась»: дочь Федосеевой-Шукшиной раскрыла подробности последних дней

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной заявила, что мама до последнего боролась за жизнь

Фото, видео: legion-media/Холявчук Светлана/PhotoXPress.ru/Борис Кремер/PhotoXPress.ru; 5-tv.ru

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Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, актриса не прекращала борьбу за жизнь.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина до последнего боролась за жизнь. Об этом ее дочь Ольга Шукшина рассказала в беседе с 5-tv.ru.

По словам родственницы, несмотря на предупреждения врачей о возрастных ограничениях и истощении ресурсов организма, актриса не сдавалась.

«Врачи всегда говорили возраст. Вот так, все. И то, что резервы организма не бесконечны. Тоже это их фраза. Вот так. Поэтому они старались, и сама мама старалась», — поделилась Ольга.

Дочь артистки призналась, что сейчас занимается организационными вопросами и оформлением необходимых документов. Поэтому подробно говорить о случившемся пока не готова.

В последние месяцы жизни здоровье Федосеевой-Шукшиной вызывало серьезные опасения у близких. Недавно актрису экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем и затрудненного дыхания. Ей было тяжело передвигаться самостоятельно, а медики оценивали ее состояние как средней тяжести.

При этом артистка продолжала принимать необходимые лекарства. Родственники следили за ее самочувствием, а в квартире установили тревожную кнопку, с помощью которой можно было вызвать врачей.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась в Москве на 89-м году жизни. О смерти матери сообщила заслуженная артистка России Мария Шукшина в социальных сетях. Прощание с актрисой состоится 10 ноября в Кунцевском зале столицы. Похоронят народную артистку РСФСР на Новодевичьем кладбище.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась в Ленинграде в 1938 году, пережила блокаду и окончила ВГИК. За свою карьеру она снялась более чем в 80 фильмах и сериалах. Зрителям актриса запомнилась по картинам «Калина красная», «Двенадцать стульев», «Сверстницы» и «Вам и не снилось…». В 1967 году она вышла замуж за заслуженного деятеля искусств РСФСР Василия Шукшина и неоднократно играла в его фильмах.

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