«Враги народа Украины»: Иосиф Пригожин резко высказался о властях Киева
Пригожин: главные враги народа Украины — это ее власть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Продюсер заявил, что Киеву стоило бы заняться переговорами.
Главные враги народа Украины — это ее власть, ведущая страну к катастрофе, а не российские артисты. Об этом в беседе с ТАСС заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Ранее Пригожина внесли в базу портала War & Sanctions Главного управления разведки Минобороны Украины. Согласно опубликованным данным, одно из оснований этого решения — поддержка Пригожиным специальной военной операции, признание Крыма российским и его посещение.
В базу данных ГУР также внесли народного артиста России Филиппа Киркорова по аналогичным основаниям. Кроме того, украинская сторона вменила ему в вину выступления для бойцов российской армии и посещение Горловки в Донецкой Народной Республике. Ранее в этой же базе оказалась народная артистка России Лариса Долина, актер Никита Джигурда, заслуженный артистр РФ Николай Басков и другие.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.