Один компонент важнее красивой упаковки: как выбрать зубную пасту

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Растительные компоненты могут уменьшать налет и воспаление десен, но доказательств, что они защитят от кариеса, пока нет.

Натуральные, травяные и органические зубные пасты все чаще появляются на полках магазинов. В их составе можно встретить алоэ вера, зеленый чай, ним и другие растительные компоненты. Однако привлекательная надпись на упаковке еще не означает, что средство хорошо защищает зубы от кариеса. Гораздо важнее посмотреть, есть ли в составе фтор. К такому выводу пришла эксперт по кариесу Айлин Байсан из Университета королевы Марии в Лондоне. Об этом пишет издание Medical Xpress.

Что на самом деле означает «натуральная» паста

Слова «натуральная», «травяная» и «органическая» не являются синонимами и сами по себе ничего не говорят о способности пасты предотвращать кариес. «Натуральной» обычно называют продукцию с ингредиентами природного происхождения, «травяной» — средства с растительными компонентами, а «органической» — продукты, изготовленные в соответствии с определенными сельскохозяйственными стандартами.

При этом натуральная паста вполне может содержать фтор. Поэтому покупателю не обязательно выбирать между растительными ингредиентами и защитой от кариеса: эти компоненты способны присутствовать в одном средстве.

Проблема в том, что некоторые продукты, которые продаются как альтернативные или натуральные, фтора не содержат. Исследование, проведенное в Великобритании в 2021 году, охватило 500 зубных паст 95 брендов, включая порошки и твердые таблетки. Почти треть изученных средств не содержала фтора, а в некоторых случаях его концентрация вообще не была четко указана на упаковке.

Почему фтор так важен для зубов

Кариес начинается с зубного налета — липкой пленки, в которой находятся бактерии. Когда человек употребляет сладкие продукты и напитки, бактерии перерабатывают сахара и выделяют кислоты. Они постепенно повреждают эмаль — твердую наружную оболочку зуба.

Фтор помогает эмали противостоять воздействию кислот и способствует восстановлению ранних повреждений еще до того, как сформируется полноценная кариозная полость. Именно поэтому его значение для профилактики кариеса подтверждено большим количеством научных данных.

В частности, обзор Cochrane 2019 года объединил результаты 96 исследований. Авторы пришли к выводу, что чистка зубов пастой с фтором снижает риск кариеса по сравнению с использованием пасты без него. Medical Xpress

При этом сама по себе регулярная чистка зубов еще не гарантирует достаточной защиты. В статье приводится пример студента стоматологического факультета, у которого после перехода на органическую пасту без фтора появилось несколько новых кариозных поражений. У человека были и другие факторы риска, включая частые перекусы сладким и редкие посещения стоматолога, поэтому этот единичный случай не доказывает, что причиной стала именно паста. Но он показывает, почему при выборе средства важно проверять наличие фтора.

А могут ли травы заменить фтор

Растительные компоненты действительно могут приносить пользу полости рта. В некоторых средствах используются зеленый чай, алоэ вера и ним. Они способны влиять на количество бактерий и воспаление десен.

Обзор исследований 2024 года показал, что некоторые растительные средства для ухода за полостью рта, особенно ополаскиватели, могут уменьшать зубной налет и воспаление десен примерно так же эффективно, как традиционные продукты. Однако исследования были относительно короткими, а их методы и результаты различались. Поэтому пока трудно сделать уверенный вывод о долгосрочной эффективности конкретных растительных компонентов.

Кроме того, уменьшение зубного налета и воспаления десен не означает автоматически защиту от кариеса. На сегодняшний день недостаточно доказательств того, что растительные ингредиенты способны заменить установленное действие фтора против разрушения зубов.

Что не так с пастой с углем

Еще один популярный вариант натуральной пасты — средство с активированным углем. Его часто рекламируют как продукт для отбеливания зубов.

Однако обзор 2023 года обнаружил ограниченные доказательства того, что угольная паста действительно отбеливает зубы лучше других средств. При этом большинство рассмотренных исследований указывало на потенциально более высокую абразивность таких паст: частицы могут сильнее стирать поверхность зуба при чистке.

Правда, большая часть подобных работ проводилась в лаборатории. Поэтому ученые пока не могут точно сказать, насколько выраженным будет износ зубов при обычном ежедневном использовании.

Как выбрать пасту в магазине

Самый простой ориентир — не название продукта и не обещания на лицевой стороне упаковки, а концентрация фтора.

В Великобритании Национальная служба здравоохранения рекомендует взрослым использовать пасту, содержащую не менее 1350 частей фтора на миллион, или 1350 ppm. Для детей концентрация и количество пасты должны соответствовать возрасту. Детям младше трех лет рекомендуют не менее 1000 ppm и совсем небольшое количество средства. В возрасте от трех до шести лет — пасту с содержанием фтора 1000–1500 ppm в объеме примерно с горошину. С семи лет рекомендована концентрация 1350–1500 ppm.

Эксперт также советует чистить зубы дважды в день примерно по две минуты. Важно чистить зубы перед сном, а после процедуры не полоскать рот водой сразу, а просто выплюнуть излишки пасты. Это позволяет фтору дольше оставаться на поверхности зубов.

Таким образом, сама по себе приставка «натуральная» не делает зубную пасту более полезной. Растительные компоненты могут дополнять уход за полостью рта, однако убедительных данных о том, что они способны заменить фтор в профилактике кариеса, пока недостаточно. Поэтому при выборе пасты стоит в первую очередь изучить состав и концентрацию фтора, а уже затем обращать внимание на остальные ингредиенты.

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