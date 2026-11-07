Последний концерт? Долина объявила о большом перерыве в гастролях

Лариса Долина объявила о большой паузе в гастролях после концерта в Коломне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Артистка раскрыла, чем займется вместо концертов.

Народная артистка России Лариса Долина объявила о продолжительном перерыве в гастролях. Последним перед паузой станет выступление «Юбилей в кругу друзей», которое пройдет 11 ноября в подмосковной Коломне. Об этом певица рассказала в беседе с ТАСС.

«Я делаю паузу, потому что буду готовиться к новому году. В новом году у меня появится новая программа. Я собираю новый материал. Концерт в Коломне будет заключительным перед этим большим этапом — беру паузу», — рассказала исполнительница.

По словам Долиной, свободное время она также намерена посвятить двум новым театральным постановкам, работе в собственной академии и студентам.

Ранее директор артистки Сергей Пудовкин анонсировал, что на концерте в Коломне Долина обратится к публике на фоне происходящих вокруг нее событий. Продюсер также предупредил, что команда певицы намерена через суд пресекать распространение оскорбительных материалов и дипфейков.

Квартирный скандал

В последние месяцы имя Долиной регулярно появляется в социальных сетях. Пользователи создают мемы и пародии, а обсуждение ее поступков давно вышло за пределы шоу-бизнеса. Одним из главных поводов стала история с квартирой в московских Хамовниках.

Летом 2024 года артистка продала недвижимость предпринимательнице Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Позже Долина заявила, что стала жертвой телефонных мошенников. По версии следствия, злоумышленники несколько месяцев убеждали певицу, что ее деньги и имущество находятся под угрозой, представлялись сотрудниками различных ведомств и советовали перевести средства на так называемые безопасные счета.

После сделки Долина обратилась в суд, потребовав признать продажу квартиры недействительной. Первоначально суды поддержали артистку, однако покупательница не согласилась с таким решением и продолжила добиваться пересмотра дела. В результате спор дошел до Верховного суда России.

В декабре 2025 года высшая судебная инстанция признала право собственности на квартиру за Полиной Лурье. В январе 2026 года Долина освободила жилье, а новая владелица получила ключи. История вызвала широкий общественный резонанс. Вскоре появилось выражение «эффект Долиной», которое стали использовать для описания ситуаций, когда продавцы пытаются вернуть уже проданную недвижимость.

После освобождения квартиры певица переехала в другое жилье, которое ей предоставили друзья. При этом собственницей недвижимости она не является. Об этом Долина рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере исторической драмы «Романовы: преданность и предательство».

«Квартира не моя. Дело в том, что друзья мне ее просто дали, отдали жить в ней. Но оформлена она на них. Ну, я надеюсь, что я когда-нибудь скоплю денег и куплю ее. Может быть, дочь сможет когда-нибудь или внучка. Мне сказали: „Живи там сколько хочешь“. Это я считаю подарком. Они не оставили меня на улице, понимаете? А это я считаю, что это подарок», — поделилась певица.

История с рекламой

Квартирным спором неприятности для Долиной не ограничились. Осенью 2026 года в центре внимания оказался интернет-магазин «АйфонБерри», который предлагал смартфоны и технику со скидками до 30%.

Для продвижения площадки использовали ролики с участием известных артистов — Ларисы Долиной, Анастасии Волочковой и Прохора Шаляпина. Покупателям обещали доставить товары из Дубая в течение 30 дней после полной предоплаты. Однако заказанные устройства люди так и не получили. По данным 5-tv.ru, от действий мошенников пострадали около 200 покупателей, а общий ущерб составил примерно десять миллионов рублей.

После скандала рекламные ролики удалили. Сергей Пудовкин заявил, что Долина не имела отношения к мошеннической схеме, а видео с ее изображением могли создать с помощью нейросети. Представитель артистки подчеркнул, что певица не размещала подобную рекламу на собственных страницах.

Продюсер также сообщил, что юристы проверяют публикации и рекламные материалы с изображением Долиной. Если они содержат оскорбления или используют образ артистки без разрешения, представители готовы обращаться в суд. Кроме того, команда певицы направила иски к трем компаниям, которые использовали ее имя и изображение без согласия. Среди них оказался продавец мебели, разместивший рекламные материалы с образом Долиной, созданным нейросетью.

Пудовкин намерен добиваться многомиллионных выплат от нарушителей, а полученные средства направить на создание фонда информационной безопасности. Ранее он также обратился к журналистам, блогерам и пользователям социальных сетей с просьбой прекратить травлю.

«Особую тревогу и глубокое возмущение вызывает тот факт, что волна жестокой травли, оскорблений и кибербуллинга перекинулась на семью артистки — ее дочь (Ангелину. — Прим. Ред.) и несовершеннолетнюю внучку (Александру. — Прим. Ред.)», — заявил Пудовкин в обращении, которое приводит ТАСС.

Почему критика не утихает

Психолог Сергей Ланг в беседе с aif.ru назвал одну из причин, по которой негативное отношение к Долиной в интернете продолжает усиливаться. По мнению специалиста, певице стоило открыто признать свою ошибку и попросить прощения у публики.

«Очень долгое время Долина сама отрицала свою ошибку, она ее не признавала. И это еще больше усугубило ее состояние сейчас, потому что в психологии любая работа над собой начинается с принятия: „Да, я виновата, я буду делать все, чтобы впоследствии не допустить ошибок через определенные внутренние проработки“. Таким способом человек избавляется от стресса. А когда человек уходит в отрицание, он тем самым как бы пытается убежать от проблемы, что тоже требует определенного количества сил и ресурсов, и в итоге усугубляет ситуацию», — пояснил психолог.

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов также связал негативную реакцию публики с квартирной историей. В беседе с 5-tv.ru он заявил, что не видит в происходящем признаков порчи, о которой ранее говорила сама артистка.

«За ней тянется шлейф хейта. Данные вопросы квартиры, да, это, как говорится, все, что связано с долями, да наверное, она сама себя просто загнала вот в данную яму и пытается оттуда вылезти», — заявил продюсер.

При этом Дворцов не считает положение исполнительницы безвыходным. По его словам, она предпринимает попытки изменить ситуацию, хотя на это требуется время.

Сама Долина признавалась, что устала от негативных комментариев и постоянных нападок. На презентации совместного клипа Владимира Киселева и Филиппа Киркорова певица рассказала, что происходящее вокруг нее создает ощущение, будто на нее навели порчу.

Кроме того, ранее исполнительница сообщила об отмене пяти концертов, запланированных до конца 2026 года. Позднее Сергей Пудовкин уточнил, что выступления перенесли на 2027 год.

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