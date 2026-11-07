«Кухня» десять лет спустя: как живут актеры культового сериала в 2026 году

Фото: legion-media/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru

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Судьба развела исполнителей ролей Макса, Вики, Кости и других персонажей по разным дорогам — как сложился их личный и карьерный путь?

Звезды сериала «Кухня» устроили «встречу выпускников» спустя десять лет после финала проекта. На ностальгический ужин пришли Елена Подкаминская, Ирина Темичева, Михаил Башкатов, Никита Тарасов, Жаныл Асанбекова, Мария Горбань, Сергей Лавыгин и Валерия Федорович. Как и пристало бывшей команде ресторана «Клод Моне», они провели гастрономический вечер — кадрами поделилась Ольга Кузьмина, сыгравшая официантку Настю.

Кузьмина призналась, что за годы совместной работы актеры стали друг другу практически родными людьми.

«За столько лет „Кухня“ нас связала какими-то родственными узами!» — написала она в соцсетях.

За десять лет судьба развела кого-то из актеров культового шоу по разным дорогам. О том, как живет актерский состав «Кухни» в 2026 году — в материале 5-tv.ru.

«Макс» играет в театре и строит новые отношения после развода

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Один из центральных персонажей в «Кухне» — повар Максим. Исполнитель роли, актер Марк Богатырев в 2026 году продолжает развивать свою театральную карьеру — вместе с бывшей женой Татьяной Арнтгольц он играет Григория Мелехова в спектакле «Тихий Дон». Его экс-супруге же досталась роль Аксиньи Астаховой.

В разговоре с 5-tv.ru на открытии 12-го сезона Московского государственного академического театра «Русская песня» Богатырев признался, почему он не устает годами исполнять одну и ту же роль. По словам артиста, даже хорошо знакомый персонаж может снова и снова открываться с неожиданных сторон.

По словам артиста, театр и кино дают абсолютно разные ощущения. На сцене актеры взаимодействуют со зрителями и чувствуют их реакцию, тогда как на экране такой обратной связи быть не может. При этом готовое кинопроизведение может собрать куда более широкую аудиторию.

А что же происходит в личной жизни «Макса из Кухни»? За плечами Богатырева — развод с Татьяной Арнтгольц. Впрочем, несмотря на расставание, бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения ради общего сына и продолжить вместе работать.

Куда больше интереса вызывает личность его новой пассии. По всей видимости, это 34-летняя начинающая актриса Яна Лестер. В октябре 2026 года на светском мероприятии эта эффектная блондинка привлекла всеобщее внимание — многие отметили, что она очень напоминает бывшую супругу артиста. Несмотря на то, что Богатырев и Лестер публично не подтверждали роман, пользователи соцсетей и журналисты уже сделали выводы. О возможном романе между Яной и Марком достаточно красноречиво говорят публикации на их личных страницах. В январе 2026 года они одновременно делились кадрами из Таиланда — судя по снимкам, отдыхали в одних и тех же местах.

Лестер получила актерское образование в Московской школе кино, которую окончила в 2019 году. Через два года она продолжила обучаться в Лос-Анджелесе, где прошла дополнительные курсы.

Звезда МХТ имени Чехова: чем занят «Костя» Виктор Хориняк

Харизматичный и веселый друг Макса — Костя, которого сыграл Виктор Хориняк. В 2026 году артист продолжает активно играть на сцене. Он работает в МХТ имени А. П. Чехова, где занят в спектаклях «Пролетный гусь», «19.14», «Сережа» и других.

Впрочем, не забывает актер и о работе в кино — он успел сняться в крайне популярной фэнтези-франшизе «Последний богатырь», а также работает в актерском составе комедийного фильма «Не трогай меня» режиссера Аскара Бисембина, где играет главную роль. Кроме того, он участвует в новом комедийном проекте «Супер Папа» в паре с Павлом Деревянко.

В личной жизни у Хориняка полный штиль — он официально разведен с экс-супругой Ольгой, с которой они были вместе около восьми лет и разошлись в 2017 году. Виктор растит сына Ивана и скрывает подробности на личном фронте — есть ли у него новая дама сердца, неизвестно.

Фэнтезийная красавица и майор полиции: новые роли «Вики» Елены Подкаминской

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Еще одна звезда «Кухни» — Елена Подкаминская, исполнившая роль Вики. В 2026 году она снимается в продолжении детективного сериала «Овчарка», где играет роль майора юстиции Анастасии Нестеровой. Кроме того, она вошла в актерский состав фэнтези-сериала «Очарованные», где воплотила образ Ядвиги.

В личной жизни Подкаминской также произошли значительные изменения. Она официально рассталась со вторым супругом — бизнесменом Денисом Гущиным спустя девять лет брака. Их союз был расторгнут 27 марта 2026 года по инициативе мужа. Заявление Гущин подал еще в декабре 2025 года — в феврале суд дал супругам время на примирение, но сохранить семью им не удалось.

Предположительно, причиной расставания стала ревность со стороны мужа. По словам актрисы, супруги некоторое время пытались сохранить семью ради детей, но в итоге прийти к примирению не смогли.

О новых романах в жизни Елены ничего не известно — вероятно, она совершенно свободна.

«Настя» Ольга Кузьмина играет в «Чебурашке» и строит крепкий брак с мужем

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Многим зрителям полюбилась харизматичная рыжеволосая официантка Настя. Ее сыграла Ольга Кузьмина. В 2026 году она участвует в ряде крупных проектов. В сериале «Канские каникулы» актриса исполняет роль Инны. Кроме того, он задействована в третьей части популярной франшизы «Чебурашка», а в фильме «Сказка о потерянном времени» Кузьминой досталась роль мамы Пети Зубова.

Ольга замужем. Ее избранник — шоумен, ведущий мероприятий и экскурсовод Евгений Апанасевич, за которого артистка вышла в 2023 году.

В начале октября Кузьмина и Апанасевич рассказали 5-tv.ru, что задумались о пополнении в семье. Они не исключают, что у них может родиться еще один ребенок, хотя все зависит от возможностей и обстоятельств.

«Как Бог даст», — коротко ответил шоумен на вопрос корреспондента.

Кроме того, у пары спросили о планах на покупку недвижимости — Кузьмина призналась, что они с мужем хотели бы улучшить жилищные условия.

Неразлучные повара Сеня и Федя: как сложились судьбы Лавыгина и Тарабукина

Чрезвычайно харизматичная пара друзей-поваров Сеня и Федя оказалась насколько популярна, что про них сняли спин-офф, получивший название «СеняФедя». Он рассказывает о приключениях приятелей, решивших открыть собственный бизнес. Помимо этого у обоих актеров — Сергея Лавыгина и Михаила Тарабукина — есть новые роли в других крупных франшизах. Лавыгин, как и Кузьмина, вошел в каст «Чебурашки». В работе и новые серьезные проекты с участием артиста — например, драма «Голицын».

В личной жизни у «Сени из Кухни» безоблачное счастье — с 25 января 2020 года Лавыгин женат на актрисе Марии Луговой. Пара воспитывает двоих общих детей: дочь Марту, которая родилась 31 июля 2022 года, а также сына Андрея, который родился 5 октября 2024 года.

Сергей Лавыгин не скрывает своего семейного счастья и даже поделился его секретом. По словам актера, залог крепкого брака — мудрость супруги, которая помогает сохранять взаимопонимание и гармонию в отношениях.

«Федя из Кухни» Михаил Тарабукин в 2026 году тоже участвует в ряде новых проектов и съемок. Артист активно снимается в фильмах и сериалах — «Солдатская мать», «Война и музыка», «По следу зверя», «Дети шпионов», «Волкодав» и «Сердцеед» с участием артиста уже вышли на экраны с хорошими кассовыми сборами.

Свое личное счастье Тарабукин нашел с гримершей Екатериной Ковешниковой, с которой познакомился на съемках проекта «Ресторан по понятиям». В 2024 году пара объявила о свадьбе. Тогда же актер рассказал, почему его любят будущие тещи — по его словам, он всегда хорошо ладит с мамами своих избранниц благодаря внимательному и уважительному отношению.

В семье не без урода: «Виктор Петрович» Дмитрий Назаров предал Россию и сбежал

Одна из визитных карточек «Кухни» — колоритный шеф Виктор Петрович, которого сыграл народный артист РФ Дмитрий Назаров. Увы, с тех пор актер успел порвать связи с Россией, раскритиковав правительство и специальную военную операцию, после чего сбежал за границу. Назарова уволили из МХТ им. Чехова в январе 2023 года — тогда они с женой переехали во Францию. У пары нашлось жилье в Каннах, приобретенное еще до отъезда.

В мае 2026 года в СМИ активно обсуждались новости о том, что актер начал переписывать или избавляться от оставшихся активов и недвижимости в Москве. Тем временем Назаров вместе с супругой дают творческие вечера и концерты в европейских странах, пытаясь свести концы с концами, однако с доходами у них туговато — в СМИ периодически появляются слухи о финансовых трудностях Назарова и желании вернуться в Россию.

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