«Часто мучался»: новая версия смерти Сергея Соседова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Музыкального критика похоронили полтора месяца назад. Несмотря на это, друзья знаменитости продолжают гадать, что же с ним произошло на самом деле.

Прошло уже полтора месяца с тех пор, как не стало музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова. Кажется, его смерть никого не оставила равнодушными. Обстоятельства несчастного случая, произошедшего с ним в Якутии, продолжают обсуждать не только интернет-пользователи, но и коллеги эпатажного журналиста. Друзья Соседова выдвинули новую версию случившегося. Подробнее в материале 5-tv.ru.

Здоровье подвело: друзья Сергея Соседова выдвинули новую версию его смертельного падения

Смерть Сергея Соседова продолжают обсуждать. И на это, конечно, есть вполне объяснимые причины. Дело в том, что еще летом телеведущий снялся в новом сезоне музыкального шоу в качестве члена жюри. После внезапной смерти Соседова, создатели проекта приняли решение выпустить все выпуски с его участием, без цензуры. По их словам, так у зрителей будет возможность увидеть, каким человеком был Сергей.

На фоне этого не утихают версии падения и смерти Соседова. В беседе с KP.RU друзья критика назвали самую правдоподобную картину произошедшего. Подруга телеведущего Лариса подчеркнула, что до конца понять, что же произошло в якутской гостинице, уже, к сожалению, невозможно. Но ей кажется, что у Соседова закружилась голова, он не смог удержать равновесие, споткнулся и неудачно упал.

В разговоре с журналистом газеты Лариса вспомнила ряд обстоятельств, предшествовавших инциденту. За день до смерти Соседов прилетел в Якутию. Перелет выдался долгим — семь часов. После этого Сергею потребовалось еще десять часов, чтобы добраться до Нерюнгри, где он планировал остановиться перед конкурсом. При всем при этом здоровье критика мог подкосить и резко изменившийся климат: он отправился из теплой Москвы в холодную Якутию.

«У него часто было давление 100 на 60. Говорил, что из-за этого «неприятное состояние», — сказала Лариса.

Женщина добавила, что переутомление могло вызвать резкий скачок давление. Не исключено, что из-за этого у Соседова перед глазами все поплыло, и он упал.

Несчастный случай: как умер Сергей Соседов

Сергей Соседов умер 23 сентября 2026 года. Ему было 58 лет. Критик отправился в якутский город Нерюнгри, где планировал принять участие в конкурсе «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Будучи в гостинице, он получил тяжелейшую травму в результате падения с лестницы.

Соседова доставили в городскую больницу. Врачи до последнего боролись за жизнь пациента — провели операцию. Несмотря на это, спасти Сергея не удалось. Тело телеведущего доставили в Москву 28 сентября. Похороны состоялись спустя два дня — 30 сентября.

На церемонии прощания с артистом присутствовало более 200 человек: коллеги, друзья и поклонники. Похоронили Соседова на Перепечинском кладбище в подмосковных Химках, рядом с его отцом. У Соседова осталась мать Антонина Петровна. Женщине 90 лет. Она тяжело переживает потерю младшего ребенка (у Сергея есть старший брат Владимир, он жив. — Прим. Ред.).

От заказного убийства до козней Кудрявцевой: версии смерти Сергея Соседова

После похорон Соседова, несмотря на официальную версию следствия, в медиапространстве не утихали альтернативные версии гибели критика.

В частности, обсуждались слухи о возможных угрозах в его адрес из-за резких высказываний в сторону публичных личностей, покинувших Россию. Например, продюсер Леонид Дзюник ранее вспоминал, что «знакомые» Аллы Пугачевой якобы советовали Соседову не нападать на уехавшую Примадонну. Сам Сергей, комментируя отъезд певицы, говорил, что разочаровался в ней, назвав ее поступок подлостью.

Стоит отметить, что прямых доказательств того, что угрозы привели к трагедии, представлено не было. В версию с заказным убийством не верит мать Соседова Антонина Петровна. По ее мнению, это было придумано исключительно для привлечения аудитории и не соответствовало действительности.

Женщина не сомневается в официальной причине смерти — несчастный случай. Сергей поступил в больницу в тяжелом состоянии: у него шла кровь изо рта. Об этом KP.RU говорила медсестра, дежурившая в больнице, куда поступил критик.

Тем не менее интернет-пользователи, пересматривая выпуски популярного шоу с участием Соседова, продолжают размышлять о его смерти. Не так давно в сети завирусилось видео, на котором Сергей ругается с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Они вместе сидели в жюри проекта. В финале программы звездная блондинка, по мнению критика, специально занизила оценку певице Азизе. Из-за этого та проиграла.

Несмотря на серьезный конфликт, Соседов и Кудрявцева вскоре помирились.

«<…> Иногда зрителям, наверное, казалось, что мы друг друга терпеть не можем. Господи, какая же это была ерунда», — написала Лера, узнав о смерти Соседова.

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