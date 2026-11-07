Бусаргин сообщил о пострадавших при атаке дронов ВСУ на Саратовскую область
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.
В Саратовской области в результате атаки беспилотников повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Предварительно есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем канале в мессенджере «Макс».
«Предварительно есть пострадавшие», — написал глава региона.
На месте работают все оперативные службы. Специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки.
В Саратовской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. Региональное управление МЧС рекомендовало жителям соблюдать меры безопасности. Количество пострадавших и точный характер повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не уточняются.
Ночью 7 ноября атака произошла в Орловской области. Губернатор Андрей Клычков сообщил о частичных повреждениях гражданских и производственных объектов региона в результате ракетной атаки.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.