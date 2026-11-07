«Говорит, что я никогда ее не любила»: Анастасия Волочкова о конфликте с единственной дочерью

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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После замужества девушки, мать и дочь практически не общаются.

В недавнем интервью телеведущей Елене Ханге заслуженная артистка России Анастасия Волочкова подробно объяснила причины своего затянувшегося конфликта с дочерью Ариадной и рассказала, почему ей не удается наладить с ней контакт.

Ссора с дочерью — незаживающая рана

В разговоре с Еленой Ханге Анастасия Волочкова призналась, что ей нелегко говорить о ее единственной дочери Ариадне. Они конфликтуют много лет. Не так давно семейная ссора вышла на новый уровень. Сейчас девушка практически полностью разорвала отношения со знаменитой родительницей.

По словам Анастасии Волочковой, настоящим ударом для нее стало то, что Ариадну заставили поверить в собственную ненужность родной матери. Экс-прима Большого театра подчеркнула, что она с самого рождения дочери давала ей только самое лучшее: девочка ни в чем не нуждалась.

Разоткровенничавшись, звезда балета вспомнила случай, когда взяла с собой на гастроли совсем маленькую Ариадну. По словам танцовщицы, в той поездке у них был частный самолет, цветы, конфеты и яхты. Однако, как отметила Анастасия, в памяти дочери это не отложилось. Напротив, Ариадна помнит лишь то, чего не было, — что матери никогда не было рядом.

Балерина до сих пор остро переживает конфликт с Ариадной. Больнее всего ей от мысли, что она оказалась не нужна собственному ребенку. С присущей ей иронией артистка заметила, что поклонники любят ее сильнее, чем родная дочь.

Анастасия Волочкова не теряет надежды на примирение с дочерью

«Ей еще только 21 год исполнился. Претензии ко мне — что я никогда ее не любила, что она никому была не нужна, что я не стояла у ее кроватки с рождения», — поделилась Волочкова в интервью.

Анастасия не раз пыталась донести до Ариадны, что она всегда старалась быть с ней рядом. Но, кажется, девушка напрочь отказывается верить словам матери.

«Когда я показываю ей видео, говорю: «Слушай, Аришка, извини, пожалуйста. А вот посмотри, пожалуйста, вот на это видео. А ты помнишь, как это было клево, как мы с тобой в частном самолете летели? Как вообще? Посмотри, какие твои эмоции», — сказала Анастасия, добавив, что Ариадна заявляет лишь то, что ничего не помнит.

Заслуженная артистка РФ не может с этим смириться. Волочкова пытается образумить Ариадну.

«Я говорю: «Подожди, моя радость. Давай так: ты знаешь, что мама тебя не любила и не любит, получается, да? Ты не помнишь, что в пять лет уже летала на частных самолетах и на самых крутых яхтах, но помнишь, что мама не стояла с рождения у кроватки? Для меня это огромная боль», — поделилась знаменитость.

Несмотря на затянувшийся конфликт с дочерью, знаменитость не теряет надежды на примирение. По словам Волочковой, она верит, что, немного повзрослев, Ариадна обязательно сменит гнев на милость и вернется к матери. Анастасия также подчеркнула, что не держит на дочь зла.

Причина конфликта матери и дочери — муж Ариадны

Отношения в семье Волочковой сложно назвать гладкими. Ситуация усугубилась весной 2025 года. Тогда дочь балерины вышла замуж за молодого предпринимателя Никиту Григоряна и взяла его фамилию. Волочкова раскритиковала этот шаг, сказав, что рассчитывала на сохранение фамильной династии.

По словам Анастасии, ее глубоко задело и то, что дочь скрыла от нее подготовку к свадьбе. Балерина узнала о церемонии лишь постфактум и заявила, что ее не пригласили должным образом.

«Они побоялись пригласить меня на эту свадьбу. Мама даже не сказала мне, что приехала в Москву, не предложила встретиться и выпить по чашечке кофе. Все инкогнито и обман», — сказала экс-прима Большого театра в беседе с 78.ru.

Из-за этой ситуации Анастасия крупно поссорилась и с матерью, и с дочерью, заявив, что теперь они чужие люди. При этом балерина считает, что на отношение Ариадны сильно повлиял ее отец — бизнесмен Игорь Вдовин. Он якобы делает все возможное, чтобы Ариадна не общалась с Волочковой.

Сложившиеся непростые отношения усугубляют и имущественные споры. Два года назад Ариадна обратилась к матери с просьбой отдать ей ключи от московской квартиры, чтобы ей было где жить с молодым человеком. Анастасия отказалась, так как это был подарок от Сулеймана Керимова, и он ей дорог. После этого Ариадна переехала жить в Санкт-Петербург.

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