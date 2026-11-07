Представляются соседями: россиян предупредили о новой уловке мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Злоумышленники не штурмуют аккаунты, а терпеливо ищут жертву среди тех, кто привык доверять людям из своего домового чата.

Аферисты следят за соседскими чатами, чтобы втереться в доверие и под видом заботливых соседей прислать жертве опасный файл, сообщили в материалах прокуратуры, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным ведомства, злоумышленники выбирают будущих жертв именно в домовых чатах, где жильцы привыкли доверять друг другу. Затем они начинают общение в личных сообщениях, представляясь соседями, и в ходе разговора предлагают прислать «хорошую электронную книгу». Однако под видом PDF-файла жертве отправляют вредоносное программное обеспечение.

С помощью специальных скриптов или фишинговых страниц, замаскированных под файл с книгой, мошенники получают доступ к личным данным. Впоследствии украденные профили они могут использовать для рассылки спама, вымогательства денег от имени потерпевших или продажи этих данных третьим лицам.

В прокуратуре напомнили: книги можно найти бесплатно в библиотеках, проверенных каналах и на сайтах издательств — это поможет не стать жертвой аферистов.

Впрочем, на домовых чатах злоумышленники не останавливаются, и теперь под удар попали корпоративные почты. Как следует из материалов МВД, мошенники придумали новую изощренную схему обмана сотрудников предприятий. Аферисты рассылают письма якобы от имени бухгалтерии, обещая пересчитать выплаты после повышения МРОТ.

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