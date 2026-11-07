Роды на борту Ми-8: врачи Приморья спасли маму и малыша в небе

Фото: MAX/Минздрав Приморья

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Схватки начались у 19-летней беременной девушки прямо во время экстренной эвакуации.

В Приморье впервые в истории роды приняли прямо в вертолете санавиации. Об уникальном случае сообщили в канале краевого Минздрава в мессенджере МАКС.

Борт санавиации с бригадой краевого перинатального центра вылетел в Лесозаводск, где у 19-летней девушки на восьмом месяце беременности возникла угроза преждевременных родов. На месте акушер-гинеколог Людмила Дегтярева, анестезиолог-реаниматолог Виктор Графеев и фельдшер Максим Оконечников осмотрели пациентку, сделали КТГ и, убедившись, что активной родовой деятельности нет, приняли решение об экстренной эвакуации.

Однако вскоре после того, как вертолет Ми-8 поднялся в воздух, у девушки начались схватки.

«У нас всегда наготове специальные укладки для родов вне больницы. Мы пролетали над Артемом, когда девушка сняла наушники и с ужасом спросила: „Я буду рожать?“. Я взял ее за руку: „Не переживай, слушай нас и выполняй инструкции“. В кабине вертолета очень шумно, но присутствие трех опытных медиков ее успокаивало», — вспоминает анестезиолог-реаниматолог Виктор Графеев.

На свет появился мальчик. Новорожденного сразу поместили в специальный теплосберегающий контур и, учитывая недоношенность, обеспечили подачу увлажненного кислорода. Когда борт приземлился во Владивостоке, маму и малыша передали в руки специалистов перинатального центра. Сына девушка решила назвать Константином — в честь одного из летчиков.

Впрочем, в медицинской практике случаются и не менее удивительные истории, когда врачам приходится принимать нестандартные решения ради появления новой жизни. Так, недавно настоящий случай «на миллион» произошел в Ставрополе. Там специалисты помогли родиться двойне у женщины с редчайшей аномалией — полностью разобщенными двумя матками. По статистике, подобное строение репродуктивной системы встречается лишь один раз на миллион беременностей.

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