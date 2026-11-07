Охотники в США получили 24 тысячи долларов за убийство 12 новорожденных волчат

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Согласно данным программы компенсаций, каждый из троих мужчин получил по две тысячи долларов за каждого убитого детеныша.

Власти штата Айдахо выплатили охотникам 24 тысячи долларов за уничтожение дюжины новорожденных волчат. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на государственные документы, переданные изданию.

Согласно этим данным, программа компенсаций позволяет охотникам и ловцам получать по 2 тысячи долларов за каждого убитого волка. Власти штата целенаправленно сокращают популяцию этих хищников, считая их угрозой для животноводства и конкуренцией для охотников на оленей и лосей.

Весной этого года трое охотников застрелили 12 волчат в северном регионе Айдахо. В официальных записях указано, что животные были убиты методом «скрытного преследования» (still stalk). Однако эксперты по дикой природе сомневаются в этом. По их мнению, охотники, скорее всего, нашли логова и вытащили детенышей оттуда. Возраст волчат, по оценкам биологов, составлял от одной до трех недель.

Специалисты предупреждают, что уничтожение целого выводка может привести к распаду волчьей стаи.

«Волки размножаются раз в год, поэтому рождение щенков очень важно. Жизнь стаи зависит от этих щенков. Они — тот самый клей, что держит стаю вместе», — приводит издание слова биолога Дага Смита.

Подобные выплаты вызвали бурю возмущения у защитников дикой природы.

«Это мерзость. <...> Какие чеки ты собираешься показать за 12 щенков весом 12 фунтов? Это само по себе абсурд, и штат Айдахо должен быть пристыжен», — заявил Брукс Фахи, директор правозащитной группы Predator Defense.

Стоит отметить, что на большей части континентальной территории США серые волки по-прежнему находятся под строгой охраной Закона об исчезающих видах. Однако три северных штата — Айдахо, Монтана и Вайоминг — стали исключением из правил. После того как в 1990-х годах этих хищников вновь интродуцировали в регион, местные власти получили право самостоятельно управлять их популяцией. На практике это привело к тому, что все три штата взяли на вооружение жесткие и агрессивные методы регуляции численности, регулярно вызывая критику со стороны экологов.

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