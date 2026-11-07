«Голосами директоров»: трое мужчин с помощью ИИ похитили 129 млн долларов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Среди пострадавших организаций — больничные системы, банк и паевой фонд, а общий ущерб оценивается более чем в сто миллионов долларов.

Трое иностранных граждан арестованы по обвинению в использовании искусственного интеллекта для выдачи себя за руководителей компаний и юристов. С помощью дипфейков они обманули сотрудников различных организаций по всему миру, похитив в общей сложности более 129 миллионов долларов, сообщает The Guardian.

Как сообщили в Министерстве юстиции США, аферисты — Джейкоб Соалл, Шэрон Хазан и Гай Шитрит — в период с 2024 по 2026 год использовали нейросети для подделки голосов и внешности корпоративных боссов и адвокатов крупных фирм. Схема выглядела следующим образом: злоумышленники связывались с сотрудниками компаний, представляясь генеральными директорами, и просили помочь с «чувствительными финансовыми операциями». Затем жертв направляли к «юристам» международной компании (в роли которых выступали те же мошенники), которые убеждали их перевести крупные суммы денег.

Согласно материалам дела, среди пострадавших компаний оказались больничные системы в Миссури и Калифорнии, банк в Род-Айленде, паевой фонд из Массачусетса, производитель кормов для животных во Флориде, а также технологическая компания из Великобритании. Похищенные средства перенаправлялись на счета по всему миру, включая Испанию, Португалию, Грецию, ОАЭ, Сингапур, Австрию, Словакию и Китай. Впоследствии деньги конвертировались в криптовалюту, чтобы скрыть следы.

Соалл и Хазан, которые, по данным следствия, использовали псевдонимы вроде «Рокки Бальбоа» и «Супермен Кэш», были задержаны в Испании летом. Шитрита арестовали в Великобритании в сентябре. Прокурор США Джейми Макдональд подчеркнул, что искусственный интеллект обладает огромным потенциалом, однако общество должно осознавать, что преступники могут использовать эти технологии для своих целей. В свою очередь, заместитель директора ФБР Джеймс Барнакл отметил, что ведомство оперативно адаптирует свои методы для выявления и пресечения подобных схем, пока злоумышленники берут на вооружение новые технологии.

Тем временем международное сотрудничество спецслужб помогает предотвращать не только финансовые махинации, но и куда более страшные угрозы. Ранее сообщалось, что американские спецслужбы передали ФСБ информацию о готовящемся в Москве теракте. Как рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ, российские специальные службы уже начали действовать для предотвращения возможных жертв.

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