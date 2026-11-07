Николая Баскова внесли в базу украинского ГУР

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

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В качестве основания для внесения Баскова в базу украинская сторона, среди прочего, указывает поддержку артистом российских военнослужащих.

Народный артист России Николай Басков внесен в базу антироссийского портала главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В качестве основания для внесения Баскова в базу украинская сторона, среди прочего, указывает поддержку артистом СВО и российских военнослужащих.

Украинские власти продолжают вносить российских артистов и спортсменов в базу данных ГУР Минобороны Украины

В тот же реестр попал народный артист России Филипп Киркоров. Основаниями для внесения названы поддержка певцом специальной военной операции, признание Крыма российским, многочисленные концерты для военнослужащих Вооруженных сил РФ и посещение Горловки в Донецкой Народной Республике.

Ранее в базе оказалась народная артистка России Лариса Долина. Причинами указаны поддержка специальной военной операции и российских военнослужащих, посещение Луганской и Донецкой Народных Республик, а также признание Крыма российским.

До этого в список включили актера Никиту Джигурду — за поддержку спецоперации и поездки в новые регионы России. В январе 2025 года министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины признало его лицом, «создающим угрозу национальной безопасности», а в апреле президент России Владимир Зеленский ввел против него ограничения. Под них попали также балетмейстер Николай Цискаридзе, певцы Александр Розенбаум, Гарик Сукачев и другие известные россияне. Сам Джигурда позже заявил, что гордится попаданием в санкционный список Зеленского, отметив, что в него вошли лучшие российские артисты, чья позиция угрожает режиму.

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