«Звонки запланированы»: Трамп о переговорах по России и Украине

Дональд Трамп сообщил о запланированных звонках по России и Украине

Фото: Reuters/Umit Bektas

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Президент США сообщил о значительных подвижках в урегулировании кризиса.

Президент США Дональд Трамп сообщил о значительных подвижках в вопросе урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что американская администрация поддерживает контакт с обеими сторонами конфликта.

«Мы добиваемся большого прогресса», — приводит его слова разговор с журналистами.

Трамп заявил, что договоренности с Россией по Украине будут масштабными и затронут всю Европу. По его словам, Москва настроена на решение кризиса.

Президент США также сообщил, что сегодня и завтра проведет серию встреч и телефонных переговоров по ситуации вокруг России и Украины. По его словам, стороны впервые выразили обоюдное стремление к урегулированию конфликта.

«Россия и Украина впервые хотят урегулировать (конфликт. — Прим. ред.). У нас проходят встречи. У меня сегодня телефонные звонки, и завтра тоже запланированы», — сказал он журналистам.

Первая леди США Мелания Трамп в этот же день назвала встречу делегаций России и Украины, прошедшую 5 ноября, историческим событием. Об этом она сообщила в своем профиле в соцсети X.

По ее словам, встреча в Белом доме стала историческим событием. Объединение усилий лидеров двух стран, как отметила супруга президента США, помогло добиться прекращения огня в Алешках.

Кроме того, совместная работа укрепила личные отношения и способствовала построению доверия между участниками переговоров.

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