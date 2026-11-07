Весь день на ногах: почему тяжелая работа не защищает от деменции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Исследование охватило более 4 миллионов человек за десять лет.

Физическая активность в свободное время уменьшает вероятность деменции, тогда как тяжелый физический труд на работе, наоборот, ее повышает. Об этом РИА Новости рассказал кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин.

По словам врача, пробежки, плавание, велосипед, танцы и игровые виды спорта снижают вероятность деменции почти на четверть. Тяжелый физический труд статистически повышает риск на 20%. Утин подчеркнул, что сам труд не разрушает мозг — все дело в принципиальной разнице нагрузок.

Эти выводы сделали авторы масштабного метаанализа в журнале Lancet Public Health. Исследование охватило более 4 миллионов человек, за которыми наблюдали десять лет.

Спорт «для себя», чередующийся с полноценным отдыхом, снимает стресс и благотворно влияет на когнитивные способности, пояснил Утин. На работе же человека сопровождают монотонное, изнуряющее напряжение, жесткие сроки и хронический стресс, когда восстановиться некогда. К этому добавляются вредные производственные факторы, курение и меньшая разносторонняя нагрузка на мозг, а отделить саму физическую нагрузку от этих факторов очень тяжело.

Кардиолог отметил, что деменция начинается за много лет до официального диагноза, поэтому апатия и ранние когнитивные изменения могут снизить тягу человека к спорту. Но помнить об оздоровительной физкультуре, которую не заменит никакая тяжелая работа, нужно всем.

По словам Утина, даже если человек устает физически за смену, сердцу и мозгу все равно нужна отдельная, спокойная и контролируемая активность, которую он регулирует сам и от которой успевает восстанавливаться. Ощущение «я целый день на ногах» не делает человека физически активным в плане здоровья, предупредил врач.

Профессор Стюарт Филлипс рассказал, что сохранить ясность ума и хорошее самочувствие после 60 лет помогают простые повседневные привычки. Специалисты советуют сосредоточиться не на количестве прожитых лет, а на сохранении самостоятельности и качества жизни.

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