Филиппа Киркорова внесли в базу данных ГУР Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В качестве одной из причин внесения указана поддержка певцом специальной военной операции.

Народный артист России Филипп Киркоров попал в реестр портала War & Sanctions, который ведет Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом 7 ноября свидетельствуют данные на сайте.

В качестве причин внесения указаны поддержка певцом специальной военной операции, признание Крыма российским, многочисленные концерты для военнослужащих Вооруженных сил РФ, а также посещение Горловки в Донецкой Народной Республике.

Украинские власти продолжают вносить российских артистов и спортсменов в базу данных ГУР Минобороны Украины

Народная артистка России Лариса Долина попала в реестр данных, который ведет Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом 6 ноября свидетельствуют данные на сайте ведомства. В качестве причин внесения певицы в базу указаны поддержка специальной военной операции и российских военнослужащих, посещение Луганской и Донецкой Народных Республик, а также признание Крыма российским.

Ранее в эту же базу был включен актер Никита Джигурда. Среди причин, по которым Киев внес артиста в список, указываются поддержка им спецоперации на Украине, а также поездки в новые регионы России. В январе 2025 года министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины признало Джигурду лицом, «создающим угрозу национальной безопасности», а в апреле президент России Владимир Зеленский ввел против него ограничения — под них попали также балетмейстер Николай Цискаридзе, певцы Александр Розенбаум, Гарик Сукачев и другие известные россияне. Сам Джигурда позже заявил, что испытывает гордость за то, что оказался в санкционном списке Зеленского. По его словам, в него вошли лучшие российские артисты, позиция которых угрожает режиму.

Также в антироссийскую базу ГУР Минобороны Украины был включен заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN. Он оказался в списке как «главный патриотический артист России» и «голос специальной военной операции» — именно эти определения указаны в его карточке. В документе также говорится, что Дронов выступал на патриотических акциях в новых регионах и поддерживал политику президента России Владимира Путина. ГУР также вменяет исполнителю то, что он гордится исполнением гимна страны на одной сцене с российским лидером. В марте 2023 года SHAMAN внесли в базу украинского сайта «Миротворец» — тогда в качестве оснований Киев приписал певцу «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Кроме того, в феврале 2025-го СБУ заочно обвинила его в поддержке России.

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