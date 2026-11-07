«Я, кажется, заболел»: сотрудники массово берут отгулы ради выхода GTA 6

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Fuller

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Только в США 11% работников уже запланировали взять перерыв ради долгожданного релиза.

Сразу три громких релиза видеоигр в ноябре спровоцировали небывалый ажиотаж среди работающих геймеров — некоторые даже готовы симулировать болезнь ради пары лишних дней за монитором.

Как сообщает Business Insider, ноябрь оказался на редкость насыщенным на долгожданные премьеры. Сначала состоялся релиз свежей версии World of Warcraft: Forever и ремейка легендарной The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Однако главное событие еще впереди: 19 ноября выйдет Grand Theft Auto 6 — первое полноценное обновление франшизы за 13 лет, бюджет которого, по слухам, составил от 1 до 1,5 миллиарда долларов.

Такое скопление премьер создало работодателям немало проблем со штатным расписанием. По данным компании UKG, количество запросов на отпуск на неделю выхода GTA 6 выросло примерно на 20% по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. В бухгалтерской фирме PwC подсчитали, что в целом за этот месяц заявлений на оплачиваемый отпуск стало на 9–17% больше обычного.

Опрос сервиса Zety среди 1040 работающих американцев показал: 11% респондентов уже точно запланировали взять отгул ради новой GTA 6. При этом прослеживается любопытный гендерный разрыв — 19% мужчин собираются не выйти на работу в день релиза, тогда как среди женщин таких всего 7%. Еще 15% опрошенных признались, что планируют позвонить начальству и притвориться больными.

«Оплачиваемый отпуск нужен для восстановления, отдыха и всего, что помогает человеку чувствовать себя хорошо. И если это день за видеоигрой, в этом нет ничего плохого», — прокомментировала результаты исследования карьерный эксперт Жасмин Эскалера.

Сами разработчики прекрасно понимают масштаб трагедии для офисов. В официальном аккаунте World of Warcraft в соцсети X прошел опрос с вопросом: «Берете ли вы выходной 4 ноября?». Около 60% респондентов ответили: «Да, абсолютно».

Впрочем, некоторые работодатели решили не бороться с неизбежным, а возглавить процесс. Британское PR-агентство Raptor PR пошло навстречу своим сотрудникам: руководство выделило всем дополнительный выходной в день релиза GTA 6 и даже приобрело каждому работнику по копии игры.

«Это событие, которое стоит отпраздновать», — заявил генеральный директор компании Рана Рахман.

Grand Theft Auto VI — это криминальный экшн с открытым миром, действие которого разворачивается в вымышленном штате Леонида, прототипом которого послужила Флорида. В центре сюжета — пара преступников, Джейсон и Люсия, пытающиеся начать новую жизнь, но криминальное прошлое постоянно дает о себе знать. Это первая полноценная часть серии за 13 лет, и ее релиз уже называют главным событием индустрии.

Москва, по мнению некоторых, вполне могла бы стать местом действия GTA. Так, актер Нед Люк, подаривший голос и внешность Майклу де Санте из GTA V, приехав в российскую столицу на «Ночь видеоигр», заявил, что Москва подходит для видеоигры.

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