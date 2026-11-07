«Взгляд Эдварда Каллена»: Netflix заказал два сезона анимационных «Сумерек»

Фото: Кадр из х/ф «Сумерки», реж.: Кэтрин Хардвик, 2008г.

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О решении запустить сразу два сезона проекта в ходе звонка с инвесторами сообщил в подразделении компании Lionsgate.

Стриминговый гигант Netflix и студия Lionsgate объединяют усилия для создания эпизодической анимационной адаптации романа Стефани Майер «Полуночное солнце».

Как отметил председатель телевизионного подразделения компании Lionsgate Кевин Бэггс во время звонка с инвесторами, проект получил заказ на два сезона еще до того, как в сервисе появился хотя бы один кадр. По его словам, это редкий вотум доверия для нового шоу.

Роман «Полуночное солнце», выпущенный в 2020 году, пересказывает события оригинальных «Сумерек» с точки зрения Эдварда Каллена. По словам главы Lionsgate Television Group, именно любовь писательницы к телевидению и особенно к анимации напрямую привела к созданию этой адаптации. Бэггс подчеркнул, что это будет «взрослая анимация», а сама Стефани Майер и ее команда очень активно участвуют в процессе вместе с Netflix.

В руководстве Lionsgate признаются, что возлагают на сериал большие надежды, рассматривая его как продолжение и расширение вселенной «Сумерек». Ранее в ходе того же звонка председатель Motion Picture Group Lionsgate Адам Фогельсон заявил, что аудитория франшизы «отчаянно ищет более аутентичного контента», и что разговоры с Майер о дальнейшей судьбе истории ведутся и в кино.

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