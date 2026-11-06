«Все были голые»: Хлои Кардашьян застала бывшего мужа на секс-вечеринке

Фото: legion-media/Bang Media International

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Увиденное настолько ее шокировало, что она сразу пустила в ход кулаки.

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян застала своего бывшего мужа, баскетболиста Ламара Одома, на секс-вечеринке. Об этом сообщает журнал Entertainment Weekly со ссылкой на новый выпуск реалити-шоу.

«Все были голые», — вспомнила Кардашьян.

По ее словам, она не смогла сдержаться и набросилась на присутствующих с кулаками. Когда ее спросили, кого именно она ударила, Кардашьян ответила: «Каких-то случайных проституток. Я даже не представилась им».

История всплыла во время домашней вечеринки с ночевкой. Кроме Хлои и Крис, там были Ким Кардашьян, а также актрисы Форчун Файмстер, Бренда Сонг и Никки Глейзер.

Крис рассказала, что Хлои узнала о наркотической зависимости Одома и выяснила, в какой гостинице он находится. Женщины решили поехать туда и забрать баскетболиста, поскольку опасались, что его могли удерживать против воли.

Когда охрана ворвалась в номер, там находилось около 20 человек. Все они были обнажены.

Хлои и Ламар познакомились в августе 2009 года на вечеринке в Лос-Анджелесе. Уже через месяц спортсмен сделал ей предложение, а 27 сентября пара поженилась в Беверли-Хиллз.

Супруги вместе снимались в реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians, а позже получили собственную программу Khloé & Lamar. Однако за пределами камер их отношения постепенно разрушались. Причинами стали измены и наркотическая зависимость баскетболиста.

В 2013 году Хлои впервые подала на развод, однако позднее отозвала заявление после того, как Одом пережил передозировку. Кардашьян поддерживала бывшего мужа во время восстановления.

Сохранить брак не удалось. В мае 2016 года Хлои снова подала на развод, а в декабре того же года супруги официально расстались.

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