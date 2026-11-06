Канадский исполнитель побил мировой рекорд Элтона Джона по сборам за сольный тур

Фото: legion-media/Image Press Agency/Sipa USA

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Музыкант The Weeknd собрал более 1,3 миллиарда долларов. Его гастроли стали третьими в истории по прибыльности.

Канадский исполнитель The Weeknd установил новый мировой рекорд по сборам среди сольных артистов-мужчин. Его стадионный тур After Hours Til Dawn стал самым кассовым в истории, сообщает Variety.

Суммарный доход гастролей превысил 1,3 миллиарда долларов. Таким образом, музыкант обошел по этому показателю сэра Элтона Джона, чей прощальный тур Farewell Yellow Brick Road принес 939 миллионов долларов. В общем списке самых прибыльных туров всех времен выступление The Weeknd заняло третью строчку. Впереди него только Тейлор Свифт с туром Eras (более двух миллиардов долларов) и группа Coldplay с Music of the Spheres (более 1,5 миллиарда долларов).

Тур стартовал в июле 2022 года и завершился масштабным концертом в Куала-Лумпуре 5 ноября 2026 года. За четыре года артист провел 176 шоу, охватив 67 городов, 30 стран и пять континентов. Билеты на выступления приобрели более девяти миллионов зрителей. Только за финальный 2026 год доход от концертов превысил 500 миллионов долларов.

Известно, что во время гастролей The Weeknd активно занимался благотворительностью. Он пожертвовал 8,5 миллиона долларов в фонд XO Humanitarian Fund и организацию Global Citizen. Эти средства направлены на борьбу с голодом и доступ к образованию для детей по всему миру.

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