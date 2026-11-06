Обломки моста и поврежденный грузовик: кадры с Ленинградского шоссе под Солнечногорском

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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После падения конструкции трассу перекрыли, а в обоих направлениях образовались заторы.

Дорожные службы устраняют последствия обрушения надземного пешеходного перехода на Ленинградском шоссе под Солнечногорском. Кадры с места происшествия публикует 5-tv.ru.

Все съезды с платной дороги к Ленинградскому шоссе перекрыты. Добраться до места аварии можно только пешком, при этом расстояние составляет не менее трех километров.

Сейчас дорожники демонтируют металлическое барьерное ограждение, чтобы организовать временный разворот для автомобилей. Это позволит разгрузить трассу и устранить образовавшийся затор. Кроме того, специалисты убирают с проезжей части поврежденный грузовик и обломки рухнувшей конструкции.

Авария произошла около 18:30 по московскому времени на трассе М-10 «Россия», в районе деревни Пешки под Солнечногорском. Самосвал двигался с поднятым кузовом и зацепил платформу пешеходного моста. Конструкция не выдержала удара и рухнула на проезжую часть, придавив грузовик. В результате водитель погиб.

После аварии движение по Ленинградскому шоссе на этом участке полностью перекрыли.

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