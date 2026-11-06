Умер народный артист РСФСР Юрий Каюров

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актер посвятил Малому театру более полувека.

Государственный академический Малый театр России сообщил о смерти народного артиста РСФСР Юрия Каюрова — он умер на 100-м году жизни.

В театре признались, что им трудно поверить в утрату, и выразили глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Юрия Ивановича.

По данным ТАСС, артиста похоронят 10 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский уточнил, что смерть наступила по естественным причинам.

Каюровродился 30 сентября 1927 года в Череповце. В военные годы он трудился на ленинградском заводе «Вулкан», который выпускал продукцию для фронта, а затем поступил в военно-морское авиационное училище. День Победы будущий артист встретил курсантом. Отслужив на крейсере «Аврора», он в 1952 году окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского.

Свою карьеру Каюров начал в Саратовском драматическом театре, где провел 15 лет. На этой сцене он сыграл в постановках по произведениям Александра Островского, Максима Горького, Всеволода Вишневского и Алексея Арбузова. В 1967 году его пригласили в Малый театр на роль Владимира Ленина в спектакле «Джон Рид». С тех пор он более полувека оставался одним из ведущих актеров труппы, исполнив на этой сцене 25 ролей.

Дебют Каюрова в кино состоялся в 1961 году в картине «В начале века», где он впервые предстал в образе Владимира Ленина. В дальнейшем артист возвращался к этой роли еще 17 раз в кино и театре. В числе других его известных работ — «Шестое июля», «Кремлевские куранты», «Хождение по мукам», «Пропавшая экспедиция», «Государственная граница», «Ленин в Париже» и «Петербургские тайны». Всего в фильмографии артиста около 70 работ.

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