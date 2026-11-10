Рискуя собой: более 30 полицейских со всей России наградили за спасение людей

Фото, видео: Пресс-служба МВД; 5-tv.ru

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Сотрудники МВД приходили на помощь тем, кто оказался в беде: эвакуировали жильцов из горящих домов, вытаскивали пострадавших из воды и искали пропавших во время бурана.

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев провел церемонию награждения 36 сотрудников полиции из 16 регионов страны, отличившихся при спасении людей. Мероприятие состоялось в честь празднования Дня сотрудника органов внутренних дел.

Обращаясь к участникам мероприятия, глава ведомства отметил, что за более чем трехсотлетнюю историю МВД полицейский стал олицетворением мужества, смелости и благородства.

«Сегодня личный состав Министерства достойно выполняет свой долг. Несмотря на растущую нагрузку, демонстрирует самоотверженность и отвагу», — сказал глава МВД России.

Среди награжденных — сотрудники, которые спасали людей во время пожаров, происшествий на воде и поисковых операций в сложных погодных условиях.

Один из таких случаев произошел в Псковской области. Майор полиции Семен Жильцов эвакуировал из горящей квартиры двух женщин и пятилетнюю девочку. Чтобы ребенок не боялся спускаться с четвертого этажа по пожарной лестнице, полицейский предложил ей считать квадратики на фасаде здания.

В Воркуте Михаил Мякушин и Элдор Хасанов вынесли из горящей квартиры мужчину, который не мог передвигаться самостоятельно. После этого сотрудники продолжили эвакуацию жильцов.

На Кубани Александр Шабанов обнаружил в воде мужчину без сознания. Полицейский около 20 минут делал искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, пока мужчина не пришел в себя.

Сложные погодные условия не помешали Эльдару Искаринову отправиться на поиски двух работников фермы в Волгоградской области. Один из пропавших был 16-летним подростком. Во время бурана полицейский прошел пешком семь километров, а поиски продолжались более трех часов.

В Хакасии Дмитрий Федянин помог 62-летнему рыбаку, оказавшемуся в воде. Полицейский ползком добрался до мужчины по тонкому льду и вытащил его на берег с помощью трости.

Еще одна масштабная эвакуация прошла в подмосковном Жуковском. Четверо сотрудников полиции вывели из горящего дома 40 человек, в том числе десять детей. Они также помогли выбраться из здания кошке и собаке.

Не остались без помощи и жильцы горящего дома в Улан-Удэ. Михаил Доржиев вывел оттуда двоих детей, пожилую пару, мужчину с инвалидностью и собаку по кличке Белка.

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