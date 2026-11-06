Защита Блиновской и ее семьи обжаловала приговор в Верховном суде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Блогер, ее супруг и родители пытаются оспорить суровый приговор. Адвокаты подали жалобы в высшую инстанцию.

Адвокаты блогера Елены Блиновской, а также защитники ее мужа Алексея Блиновского и родителей 5 ноября направили жалобы в Верховный суд России. Юристы пытаются оспорить обвинительный приговор, сообщает РИА Новости. Ожидается, что в ближайшее время высшая инстанция изучит поступившие материалы. Дата, когда именно суд рассмотрит эти обращения, пока остается неизвестной.

Отдельную жалобу в Верховный суд направила финансовый управляющий осужденной Мария Ознобихина. Она оспаривает решение нижестоящих судов в части конфискации имущества. В частности, управляющая не согласна с обращением в доход государства дорогостоящих материальных ценностей, принадлежащих семье блогера. По ее мнению, изъятые активы должны быть включены в конкурсную массу для расчетов с кредиторами в рамках процедуры банкротства.

Савеловский районный суд Москвы в марте 2025 года отправил Блиновскую в колонию общего режима на пять лет. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Также суд обязал ее выплатить штраф в размере одного миллиона рублей и запретил заниматься коммерцией в течение четырех лет. В рамках приговора в доход государства обратили имущество осужденной, включая элитные объекты недвижимости. Помимо этого, был удовлетворен гражданский иск к блогеру на 587 миллионов рублей. От наказания за уклонение от уплаты налогов Блиновскую освободили в связи с истечением сроков давности.

Позже апелляционная инстанция Мосгорсуда смягчила наказание на полгода, сократив срок до четырех с половиной лет. Апелляция признала смягчающими обстоятельствами наличие двоих малолетних детей и признание вины. Также суд снизил срок запрета на занятие коммерческой деятельностью и назначил штраф в 950 тысяч рублей. Сейчас Елена отбывает наказание в женской исправительной колонии во Владимирской области.

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