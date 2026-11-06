Американец засудил OpenAI за помощь жены в его отравлении

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Житель США утверждает, что нейросеть ChatGPT помогла его супруге спланировать преступление. Компания отрицает свою вину.

Житель США Джеймс Гейтс подал иск против компании OpenAI. Мужчина утверждает, что нейросеть ChatGPT помогла его жене Шерил спланировать его отравление. Об этом 5 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Гейтс начал подозревать супругу после того, как нашел лист с перечнем веществ и их дозировок, помеченных как «смертельные». В записке также были инструкции: «очисти все переписки» и «выйди из ChatGPT».

Выяснилось, что Шерил часто использовала искусственный интеллект (ИИ) для бытовых задач. После разговоров о разводе она начала изливать чат-боту чувства. Сторона обвинения считает, что ИИ подпитывал ее недоверие и заблуждения о том, что муж следит за ней. Позже женщина спросила у нейросети, является ли ядовитым одно из растений, заявив, что пытается защититься от мужа.

Мужчина обратился в полицию в 2025 году. Он жаловался на сильную нервозность, резкие боли в животе и слабость. Шерил предъявили обвинение, но прокуратура прекратила дело из-за недостатка доказательств.

В OpenAI заявили, что безопасность является их главным приоритетом. Компания заблокировала этого пользователя и передала информацию правоохранительным органам.

Это не первый подобный иск к разработчикам нейросетей. В США родственники 31-летней женщины подали в суд на OpenAI. Пациентка со сниженной дозировкой лекарства от эпилепсии следовала советам ChatGPT и скончалась. Родные требуют запретить нейросети давать медицинские рекомендации без лицензии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.