Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Обстоятельства аварии устанавливаются.

Самосвал обрушил надземный пешеходный переход на Ленинградском шоссе, в результате чего водитель грузовика погиб. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, самосвал двигался с поднятым кузовом и зацепил конструкцию перехода. Сооружение не выдержало удара и рухнуло на проезжую часть, придавив грузовой автомобиль.

Авария произошла под Солнечногорском, на трассе М-10 «Россия», в районе деревни Пешки.

После происшествия движение по Ленинградскому шоссе в районе аварии полностью перекрыли. В обоих направлениях образовались заторы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Еще одно смертельное ДТП с участием грузового автомобиля произошло в Татарстане. На 30-м километре автодороги Набережные Челны — Сарманово, недалеко от села Шигаево в Сармановском районе, столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Lada X-Ray.

В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей. Кадры с места происшествия опубликовал 5-tv.ru.

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