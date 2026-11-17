Фото, видео: 5-tv.ru

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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 17 ноября. Звезды советуют знакам зодиака не бояться неожиданных поворотов судьбы. Даже случайное событие может открыть путь к новым возможностям.

♈️ Овны

Овнам придется проявить терпение в деле, которое казалось простым. Не торопите события, иначе рискуете упустить важную деталь.

Космический совет: избегайте спешки.

♉ Тельцы

Тельцам предстоит приятный разговор с близким человеком. Его слова помогут избавиться от сомнений и обрести уверенность.

Космический совет: принимайте поддержку.

♊ Близнецы

Близнецам стоит внимательнее отнестись к неожиданному предложению. За непривычной идеей может скрываться выгодная возможность.

Космический совет: смотрите шире.

♋ Раки

Ракам захочется вернуться к старому увлечению. Не отказывайте себе в удовольствии, даже если свободного времени совсем немного.

Космический совет: вспомните о мечтах.

♌ Львы

Львам предстоит оказаться в центре небольшого конфликта. Сохраняйте спокойствие и не позволяйте чужим эмоциям управлять вами.

Космический совет: держите себя в руках.

♍ Девы

Девам выпадет возможность завершить дело, которое долго откладывалось. Не ищите идеального момента, лучше действуйте сейчас.

Космический совет: доведите дело до конца.

♎ Весы

Весам стоит прислушаться к неожиданному комплименту. Возможно, окружающие давно замечают в вас талант, который вы недооцениваете.

Космический совет: признайте свои достоинства.

♏ Скорпионы

Скорпионам придется пересмотреть планы из-за внезапной новости. Не расстраивайтесь, новый поворот может привести к приятным переменам.

Космический совет: будьте гибче.

♐ Стрельцы

Стрельцам захочется поделиться сокровенными мыслями. Выбирайте собеседника осторожно, чтобы не пожалеть о своей откровенности.

Космический совет: берегите личное.

♑ Козероги

Козерогов ждет шанс укрепить отношения с человеком, с которым недавно возникло недопонимание. Первый шаг навстречу многое изменит.

Космический совет: забудьте обиды.

♒ Водолеи

Водолеям стоит внимательнее отнестись к домашним делам. Небольшие перемены в привычной обстановке помогут вернуть душевное равновесие.

Космический совет: создавайте уют.

♓ Рыбы

Рыбам предстоит сделать выбор между собственными желаниями и чужими ожиданиями. Не жертвуйте важным ради одобрения окружающих.

Космический совет: выбирайте себя.

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