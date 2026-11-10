Раньше было лучше? Нейротехнологии опровергли главный рекламный миф

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; Пресс-служба Национальной Медиа Группы (НМГ); 5-tv.ru

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Для этого 80 жителей Москвы посмотрели видеоролики разных лет, а специальные устройства помогли ученым отследить их реакцию и внимание.

Старая реклама не всегда лучше современной, даже если речь идет о запоминаемости. Это показало исследование Neiry Research, проведенное по заказу Национальной Медиа Группы (НМГ) к десятому Национальному рекламному форуму.

Во время эксперимента участникам показали восемь рекламных роликов — от видео 1990-х годов до современных. С помощью специальных нейротехнологий ученые отслеживали направление взгляда респондентов и уровень их вовлеченности, чтобы выяснить, какие ролики они лучше запомнили.

Выяснилось, что универсальной формулы хорошей рекламы нет. Молодой аудитории больше нравятся юмор и необычные сюжеты. Зрители среднего возраста обращают внимание на пользу товара, а старшее поколение — на наглядный результат.

Исследователи проверили популярное мнение о том, что реклама 1990-х годов была ярче и эффективнее современной. Для сравнения взяли ролики батончика «Шок» и отбеливателя Ace из 1990-х, жвачки Dirol и сока «Фруктовый сад» из 2000-х, а также четыре современных видео.

Результаты показали, что рекламу «Шока» запомнили 73% участников, несмотря на устаревшее качество картинки. Ролик отбеливателя Ace оказался еще успешнее: название бренда вспомнили 74% зрителей.

Но и современная реклама не сильно отстала: ролик, в котором подробно рассказывали о преимуществах товара, набрал 69%.

А вот необычный сюжет не всегда помогает запомнить сам бренд. Например, Dirol вспомнили 53% участников, «Фруктовый сад» — 51%, а современную рекламу с необычной историей — только 46%.

Еще одна особенность исследования: современные ролики не всегда удерживают внимание зрителей. Все четыре видео, снятые в 2020-х годах, получили низкие оценки по этому показателю.

Как отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова, результаты исследования помогут медиахолдингу и рекламодателям лучше понимать интересы зрителей и создавать более эффективные рекламные кампании.

«Как крупнейший по доле эфирного смотрения медиахолдинг в стране, производящий при этом тысячи часов контента в год, в который в том числе интегрируется реклама, мы заинтересованы в том, чтобы рекламные кампании наших клиентов были самыми точными, эффективными и безопасными для бизнеса», — подчеркнула она.

В исследовании участвовали 80 жителей Москвы в возрасте от 18 до 60 лет. Мужчин и женщин было поровну.

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