Не такие безобидные: врач раскрыла скрытую опасность бумажных платков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Особенно внимательными к ним стоит быть во время простуды, когда слизистая становится уязвимой.

Обычные бумажные носовые платки могут вызывать аллергические реакции и повреждать слизистую оболочку носа. Об этом рассказала врач-терапевт Марина Орехович в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, проблема может быть в составе бумаги. Для производства платков нередко используют макулатуру, которую очищают и отбеливают с помощью агрессивных веществ: хлорной извести, отбеливателей, флуоресцентных агентов и промышленного талька.

«Их следы остаются на платке и при контакте с воспаленной слизистой могут вызывать аллергию и раздражение», — пояснила Орехович.

Кроме того, сухая бумага при частом использовании может травмировать кожу. Во время насморка слизистая отекает и становится более чувствительной. Постоянное трение оставляет небольшие повреждения, через которые могут проникать бактерии. Из-за этого кожа под носом краснеет, начинает шелушиться и болеть.

Также специалист обратила внимание на состав влажных салфеток. В их пропитке нередко встречаются компоненты, которые могут пересушивать кожу. В частности, речь идет о спиртах: они способны нарушать естественный защитный барьер.

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