Голливуд дороже мужа? Меган Маркл предложила принцу Гарри жить отдельно

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Герцог Сассекский воспринял желание жены болезненно, а ей все равно.

Меган Маркл предложила принцу Гарри жить отдельно, если он решит остаться в Великобритании ради примирения с королевской семьей. Герцогиня Сассекская не хочет отказываться от своих профессиональных планов в США ради жизни на родине мужа. Об этом сообщает The Blast.

По словам неназванного источника, супруги по-разному представляют свое будущее. Гарри надеется восстановить отношения с отцом и братом, тогда как Меган стремится вернуться в Голливуд и обрести большую независимость.

Меган Маркл несчастна в Великобритании

Возвращение в Великобританию не принесло супругам ожидаемых результатов. Их публичные появления привлекли внимание, но одновременно вызвали новую волну критики.

Особенно болезненным для Меган оказалось отсутствие заметного прогресса в отношениях с родственниками мужа.

«Меган глубоко несчастна в Великобритании, и ее смущает то, как все сложилось», — заявил собеседник издания.

Источник уточнил, что герцогиня больше не хочет строить свое будущее вокруг примирения Гарри с королевской семьей, которого может и не быть.

«Если члены королевской семьи не хотят их видеть, Меган хочет вернуться в США, реализовать свои голливудские амбиции и построить жизнь, в которой ей не потребуется их одобрение», — рассказал инсайдер.

Маркл считает, что супруг может поддерживать отношения с родственниками, не заставляя ее жертвовать собственными интересами.

Меган предложила Гарри жить в разных странах

Разногласия супругов затронули и вопрос о месте постоянного проживания. Гарри хотел бы проводить больше времени в Великобритании, чтобы наладить отношения с семьей.

Меган, напротив, видит свое профессиональное будущее преимущественно в Калифорнии. В качестве компромисса она предложила мужу некоторое время жить раздельно, оставаясь при этом супругами.

«Она сказала Гарри, что хочет компромисса, а не того, чтобы от нее постоянно ожидали уступок. Если он хочет остаться в Великобритании, Меган предложила им проводить значительные периоды времени, живя отдельно в разных странах», — поделился источник.

При этом сама герцогиня не считает подобный вариант угрозой браку. Однако Гарри воспринял предложение болезненно.

«Гарри по понятным причинам опустошен мыслями Меган и отчаянно хочет, чтобы она дала Британии шанс», — заявил собеседник издания.

Источник утверждает, что принц опасается негативного влияния продолжительной разлуки на их отношения.

Меган Маркл может вернуться к роли в «Форс-мажорах»

Одной из причин желания герцогини вернуться в США называют возможность возобновления актерской карьеры. Меган рассматривает перспективу вновь сыграть Рэйчел Зейн в сериале «Форс-мажоры».

Сообщается, что за возвращение к роли ей могли предложить около пяти миллионов долларов (примерно 409 миллионов рублей). По словам инсайдера, Маркл надеется воспользоваться шансом вновь заявить о себе в индустрии развлечений.

«Она задается вопросом, может ли это стать ее шансом вернуть карьеру и наконец доказать, что способна добиться успеха в Голливуде на собственных условиях», — рассказал источник.

Проекты Гарри и Меган для Netflix столкнулись с трудностями

Между тем совместные планы супругов в стриминговой сфере пока развиваются не так быстро, как ожидалось. Как сообщало издание Page Six, два проекта их продюсерской компании для Netflix — экранизации произведений «Встреть меня у озера» и «Свадебная дата» — остаются на стадии разработки.

По имеющейся информации, заметного продвижения в их производстве не наблюдалось с марта. При этом источник из киноиндустрии подчеркнул, что длительная подготовка сама по себе не означает проблем с проектами.

Дополнительное внимание привлекли кадровые изменения в компании супругов. В частности, ее покинула Шанталь Пысник, участвовавшая в производстве документального сериала Netflix «Гарри и Меган».

Несмотря на это пара продолжает пользоваться поддержкой одного из руководителей Netflix Теда Сарандоса.

Принц Уильям не спешит мириться с братом

Еще одним препятствием для планов Гарри остаются сложные отношения с принцем Уильямом. Как сообщало People со ссылкой на окружение принца и принцессы Уэльских, Уильям и Кейт Миддлтон пока не готовы предпринимать шаги навстречу Сассексам.

По словам собеседника издания, отношения братьев по-прежнему осложняются разногласиями и предательством со стороны принца Гарри. Сам Гарри ранее открыто говорил о желании восстановить общение с родственниками.

«Я хотел бы примирения со своей семьей. Нет смысла больше продолжать борьбу», — заявлял герцог в недавнем интервью.

Однако пока неизвестно, удастся ли ему добиться примирения и как это отразится на совместных планах с Меган.

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