Случай на миллион: врачи Ставрополья помогли родиться двойне у женщины с двумя матками

Женщина с двумя матками родила двух дочерей в Ставрополе

Фото: Министерство здравоохранения Ставропольского края

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Беременность проходила сложно, а для проведения кесарева сечения собрали целую команду специалистов.

В Ставрополе врачи помогли родиться двум девочкам у женщины с редкой особенностью строения репродуктивной системы — у нее было две матки. Об этом сообщили в Минздраве Ставропольского края.

«В каждой из двух полностью разобщенных маток развивалось по одному плоду», — рассказали в ведомстве.

Как отмечают специалисты, такая анатомическая особенность встречается крайне редко — примерно один раз на миллион беременностей.

Фото: Министерство здравоохранения Ставропольского края

Беременность проходила непросто: у женщины возникали осложнения, поэтому она постоянно находилась под наблюдением медиков. На 34-й неделе специалисты решили провести кесарево сечение.

К операции привлекли целую бригаду врачей, в том числе трех хирургов, анестезиологов и неонатологов. Чтобы достать малышей, медикам пришлось сделать два разреза — по одному в каждой матке.

На свет появились две здоровые девочки. Операция прошла без осложнений, состояние мамы оценили как удовлетворительное. Сейчас женщину уже выписали из больницы.

Двурогая матка и богатырь весом 4,4 килограмма

Еще один необычный случай произошел этим летом в Химкинском роддоме. Там женщина с двурогой маткой родила мальчика весом 4,4 килограмма и ростом 54 сантиметра.

Двурогая матка — врожденная особенность, при которой орган разделен на две полости. Как сообщили в Минздраве Московской области, пациентку доставили в больницу на скорой помощи с регулярными схватками. Это были ее четвертые роды. Троих старших детей она родила самостоятельно, однако на этот раз медики выбрали кесарево сечение. Причинами стали крупный плод и особенности строения матки.

Мальчик родился здоровым. Уже через несколько дней маму и малыша выписали домой.

«Двурогая матка — одна из наиболее частых врожденных аномалий, но мы хотим успокоить женщин: многие с этим диагнозом успешно становятся мамами», — отметила заведующая акушерским отделением Химкинского роддома Ольга Шматова

При этом важно регулярно наблюдаться у врачей, чтобы заранее выбрать безопасный способ родов.

Уникальные четверняшки из Петербурга

Другая редкая история связана с Санкт-Петербургом. Летом из больницы выписали четырех девочек-близняшек — первую в России генетически идентичную четверню. Об этом сообщили в администрации губернатора города.

Аня, Соня, Василиса и Настя появились на свет 2 апреля. По оценкам специалистов, вероятность рождения такой четверни составляет примерно один случай на 17 миллионов.

К родам привлекли 32 медика из трех медицинских учреждений. Для каждой малышки в операционной работала отдельная команда из трех специалистов. Вес новорожденных составил от 1,36 до 1,64 килограмма.

Первые два месяца девочки провели в реанимации и отделении патологии новорожденных. За это время они окрепли, научились самостоятельно дышать и принимать пищу. К выписке вес каждой малышки достиг примерно 3,3 килограмма.

Мама девочек Мария Макаренко призналась в беседе с телеканалом 78.ru, что пока ей непросто различать дочерей. Поэтому малышкам повязали ленточки разных цветов: зеленую — Ане, желтую — Соне, синюю — Василисе и красную — Насте.

Женщина также рассказала, что известие о беременности четверней стало для нее полной неожиданностью.

«Я обалдела, очень удивилась и даже до сих пор не верю! Смотрю — и не верю. У меня закружилась голова, кушетка, на которой я лежала, закружилась подо мной. Было и жутко, и весело», — поделилась Мария воспоминаниями о первых эмоциях.

Семью лично поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Родителям подарили автомобиль с четырьмя детскими креслами. Кроме того, за семьей закрепили социального координатора и няню.

Малыш весом больше семи килограммов

Настоящий богатырь появился на свет 4 февраля в перинатальном центре под Волгоградом. Вес мальчика превысил семь килограммов, а рост составил 70 сантиметров. Эти показатели позволяют ему войти в десятку самых крупных новорожденных в мире.

Удивительно, но роды прошли естественным путем, без кесарева сечения. Мальчик стал четвертым ребенком в семье: у него уже есть сестра и два брата.

Мама малыша Светлана Рвачева призналась в беседе с 5-tv.ru, что не ожидала увидеть настолько крупного сына.

«Роды протекали как обычно, как и всегда, как и все предыдущие. Даже не думала, что будет такой крупный товарищ, такой большой. Хотя, в принципе, я ожидала „крупность“: у нас папа, у них в семье пятеро детей, четыре сына, все здоровые, а папа наш вообще самый крупный и рождался тяжелее всех», — рассказала женщина.

При этом самым крупным ребенком, родившимся в России за последние 20 лет, стала девочка из Алтайского края. При рождении она весила 7 килограммов 700 граммов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.